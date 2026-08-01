RW Darmstadt will auch in der Liga stark starten

Darmstadt. Der Start war stark. Nun heißt es für Rot-Weiß Darmstadt, die Leistung und die Einstellung auch im ersten Punktspiel der Saison zu bestätigen. Eine Woche nach dem beeindruckenden 5:2-Erfolg in der ersten Runde des Hessenpokals gegen Hessenligist SV Unter-Flockenbach erwartet der Verbandsligist zum Liga-Auftakt an diesem Sonntag (15 Uhr) den SV Pars Neu-Isenburg in der Heimstättensiedlung.
Nach dem Coup war bei den Rot-Weißen angesagt, auf dem Boden zu bleiben. „Nach so einem Sieg herrscht sicherlich eine gewisse Euphorie, das kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben einen super Eindruck gemacht“, sagt Dominik Lohrer. Der Darmstädter Trainer mahnt jedoch auch und will sich von den Ergebnissen (Neu-Isenburg schied durch ein 1:3 gegen den VfR Groß-Gerau aus) nicht beirren lassen. „Jetzt gilt es, jetzt geht es los, wir sind noch in der Entwicklung. Von daher müssen wir die Leistung erst einmal bestätigen, wenn wir gut starten wollen“, meint der Coach, für den Pars zu den Teams gehört, die oben zu erwarten sind. Zumal die Darmstädter in der vergangenen Saison keine guten Erfahrungen mit Neu-Isenburg gemacht hatten und beide Vergleiche verloren – das war nur noch gegen Groß-Gerau so.
Das soll den Rot-Weißen diesmal natürlich nicht passieren. „Es geht darum, wieder gut reinzukommen und diesmal oben dabei zu bleiben“, sagt Lohrer. Vergangene Runde war er mit seinem Team erfolgreich gestartet und über Wochen Tabellenführer, ehe der Einbruch kam und die Darmstädter letztlich Achter wurden. „Wir wollen diesmal besser abschneiden“, erklärt der Trainer des Verbandsligisten weiter – ohne eine konkrete Platzierung zu nennen. Denn er sieht viele Teams auf Augenhöhe, mit den Sportfreunden Seligenstadt ein bisschen über dem Rest der Titelkandidaten.
„Bei sieben, acht Mannschaften habe ich die Fantasie, dass sie oben mitspielen werden“, so Lohrer weiter. Seine Rot-Weißen sieht er auch in diesem Kreis. Vor allem dann, wenn sie die nötige Konstanz zeigen und sich diesmal keine Durststrecke leisten. Jetzt gilt es aber erst einmal, auch in der Liga einen starken Start hinzulegen.