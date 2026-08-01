RW Darmstadt will auch in der Liga stark starten

Nach dem Coup war bei den Rot-Weißen angesagt, auf dem Boden zu bleiben. „Nach so einem Sieg herrscht sicherlich eine gewisse Euphorie, das kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben einen super Eindruck gemacht“, sagt Dominik Lohrer. Der Darmstädter Trainer mahnt jedoch auch und will sich von den Ergebnissen (Neu-Isenburg schied durch ein 1:3 gegen den VfR Groß-Gerau aus) nicht beirren lassen. „Jetzt gilt es, jetzt geht es los, wir sind noch in der Entwicklung. Von daher müssen wir die Leistung erst einmal bestätigen, wenn wir gut starten wollen“, meint der Coach, für den Pars zu den Teams gehört, die oben zu erwarten sind. Zumal die Darmstädter in der vergangenen Saison keine guten Erfahrungen mit Neu-Isenburg gemacht hatten und beide Vergleiche verloren – das war nur noch gegen Groß-Gerau so.