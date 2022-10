RW Darmstadt: Mit Wut im Bauch Verbandsligist will nach verpasstem Sieg in Frankfurt die Antwort geben

Darmstadt. Für RW Darmstadt geht die Englische Woche in der Verbandsliga mit der Partie an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) bei RW Frankfurt weiter. Der Tabellendritte aus Darmstadt will seine Auswärtsserie fortsetzen und die nächsten Punkte einfahren. Besonders nachdem am vergangenen Sonntag durch den späten Ausgleich der Sieg in Rodgau verpasst wurde.