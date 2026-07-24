RW Darmstadt ist bereit für den Hessenpokal

Diese Spielidee ist offensiv ausgerichtet. Was wiederum für die Rot-Weißen heißt, sich bei allem Mut auch auf die Defensive zu konzentrieren. Ziel ist freilich das Weiterkommen. Damit würden die Darmstädter ihre Bilanz im Hessenpokal aufbessern. Bei der letzten Teilnahme schieden sie in der ersten Runde durch ein 2:3 gegen den VfR Fehlheim aus. 2017 gab es zum Auftakt des Wettbewerbs ein 1:2 gegen den FC Eddersheim. Zwei Jahre zuvor erreichte Rot-Weiß durch ein 3:0 gegen den TV Fränkisch-Crumbach zumindest die zweite Runde, in der dann aber durch ein 1:2 nach Verlängerung bei TS Ober-Roden das Aus kam.