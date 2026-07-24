RW Darmstadt ist bereit für den Hessenpokal

Darmstadt. Die Vorbereitung hat Mut gemacht. Und couragiert will RW Darmstadt die Sache auch angehen. Eine Woche vor dem Saisonstart in der Verbandsliga Süd sind die Rot-Weißen an diesem Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz in der ersten Runde des Hessenpokals gefordert. Gegner ist Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach.
"Wir sind sicherlich nicht der Favorit. Aber wir sind bereit, wollen spielerisch dagegenhalten und mutig auftreten", sagt RW-Trainer Dominik Lohrer. Die Gastgeber sehen sich also nicht chancenlos. Warum auch. Mit seinem Team hat der Coach eine gute Vorbereitung gespielt, nur den ersten Test (1:2 gegen Bayernligist Viktoria Aschaffenburg) verloren und ansonsten ausschließlich Siege gefeiert. Wie zuletzt im Finale (2:1 gegen Ligakonkurrent Spvgg Neu-Isenburg) des eigenen Merck-Pokals.
Die neuen Spieler, die den Darmstädtern mehr Qualität bescheren, sind schon gut integriert – wenngleich Lohrer gerne noch ein bisschen Zeit für die Entwicklung seines Teams gehabt hätte vor dem Saisonstart. Aber auch so ist er zufrieden, hat eine gute Auswahl, wen seiner Spieler er zu Beginn ins erste Pflichtspiel der Saison schickt. "Da mache ich mir noch ein bisschen Gedanken", so der Coach. Beschäftigt hat er sich natürlich auch mit dem Gegner, der "sich verstärkt hat, aber noch dieselbe Spielidee verfolgt."
Diese Spielidee ist offensiv ausgerichtet. Was wiederum für die Rot-Weißen heißt, sich bei allem Mut auch auf die Defensive zu konzentrieren. Ziel ist freilich das Weiterkommen. Damit würden die Darmstädter ihre Bilanz im Hessenpokal aufbessern. Bei der letzten Teilnahme schieden sie in der ersten Runde durch ein 2:3 gegen den VfR Fehlheim aus. 2017 gab es zum Auftakt des Wettbewerbs ein 1:2 gegen den FC Eddersheim. Zwei Jahre zuvor erreichte Rot-Weiß durch ein 3:0 gegen den TV Fränkisch-Crumbach zumindest die zweite Runde, in der dann aber durch ein 1:2 nach Verlängerung bei TS Ober-Roden das Aus kam.
Sollten die Darmstädter diesmal in die nächste Runde einziehen, könnten zum Beispiel der VfR Groß-Gerau (bei Pars Neu-Isenburg), Germania Ober-Roden und der SV Hummetroth (beide treffen am Samstag, 17 Uhr, im direkten Vergleich aufeinander) der nächste Gegner sein. Doch zunächst heißt es, gegen Unter-Flockenbach mutig zu sein – und sich für den Mut zu belohnen.