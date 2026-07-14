RW Darmstadt erweitert Merck-Pokal um ein Blitzturnier

Am Montag folgten die Begegnungen Alsbach gegen die SGA (0:3) und Griesheim gegen Münster (6.1). Die Spiele unter der Woche beginnen jeweils um 18.30 und 20 Uhr. Finaltag im A-Turnier ist dann am Samstag, den 18. Juli. Los geht es um 13 Uhr mit dem Spiel um Platz fünf, gefolgt von der Partie um Rang drei (15 Uhr). Das Finale steigt ab 17 Uhr. In diesem wäre auch der Gastgeber gerne dabei – wie im vergangenen Jahr. "Das wäre eine schöne Sache", sagt Lohrer, der mit Keyron Chambron Pinho (Langstadt) einen weiteren Zugang vermeldete. Der Coach sagte mit Blick auf die Erwartungen aber auch, "dass nach drei Wochen Vorbereitung noch nicht alles rund laufen kann." Vielmehr soll der nächste Schritt in der Entwicklung des Teams gemacht werden.