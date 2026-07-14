RW Darmstadt erweitert Merck-Pokal um ein Blitzturnier

Darmstadt. Es ist ein Ehemaligentreffen beim Merck-Pokal von Fußball-Verbandsligist RW Darmstadt in diesem Jahr. Fast alle Trainer der Teams aus dem A-Turnier haben eine Vergangenheit beim SV Darmstadt 98. Gastgeber-Coach Dominik Lohrer spielte bei den Lilien, wie Max Martin (SG Langstadt/Babenhausen), Naser Selmanaj (SV Münster), Elton Da Costa (Viktoria Griesheim) und Richard Hasa, der nun gemeinsam mit Zivojin Juskic die Geschicke bei der Spvgg Neu-Isenburg leitet. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld im A-Turnier von Hessenligist SV Hummetroth, der Titelverteidiger ist.
Es ist die 20. Auflage des Wochenturniers. Passend zum runden Geburtstag gibt es eine Neuerung. Neben dem B-Turnier – der FC Alsbach, die SG Arheilgen, die TSG Wixhausen und RW Darmstadt II spielen im Vergleich jeder gegen jeden – gibt es am kommenden Mittwoch (15.) ein Blitzturnier mit Teams aus unteren Klassen: Die TGB Darmstadt trifft auf Sturm Darmstadt (18.30 Uhr), Rot-Weiß II im zweiten Halbfinale auf die FSG Bensheim II (20 Uhr). Am Sonntag, dem 19. Juli, werden dann ab 15 Uhr die Platzierungen ausgespielt.
"Das macht die Sache rund", sagt Dominik Lohrer. Der RW-Trainer eröffnete mit seinem Team wiederum den Merck-Pokal am vergangenen Samstag gegen Griesheim (11:0). Im Anschluss standen sich im B-Turnier Wixhausen und die SGA gegenüber (2:8) . Am Sonntag ging es um 15 Uhr mit dem Spiel Alsbach gegen RW II weiter (2:2), ehe ab 17 Uhr in der B-Gruppe des A-Turniers Hummetroth auf Langstadt/Babenhausen traf (4:0) – drittes Team in dieser Gruppe ist Neu-Isenburg.
Am Montag folgten die Begegnungen Alsbach gegen die SGA (0:3) und Griesheim gegen Münster (6.1). Die Spiele unter der Woche beginnen jeweils um 18.30 und 20 Uhr. Finaltag im A-Turnier ist dann am Samstag, den 18. Juli. Los geht es um 13 Uhr mit dem Spiel um Platz fünf, gefolgt von der Partie um Rang drei (15 Uhr). Das Finale steigt ab 17 Uhr. In diesem wäre auch der Gastgeber gerne dabei – wie im vergangenen Jahr. "Das wäre eine schöne Sache", sagt Lohrer, der mit Keyron Chambron Pinho (Langstadt) einen weiteren Zugang vermeldete. Der Coach sagte mit Blick auf die Erwartungen aber auch, "dass nach drei Wochen Vorbereitung noch nicht alles rund laufen kann." Vielmehr soll der nächste Schritt in der Entwicklung des Teams gemacht werden.