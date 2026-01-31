RW Damme verlängert mit Trainer Simon Wulf bis 2027

rotweissdamme - Instagram

RW Damme setzt weiterhin auf Kontinuität auf der Trainerbank. Der Bezirksligist hat den Vertrag mit Cheftrainer Simon Wulf vorzeitig bis 2027 verlängert und unterstreicht damit das Vertrauen in die sportliche Leitung. Auf dem offiziellen Instagram - Account des Vereins wurde die Entscheidung bekannt gegeben.

Wulf steht seit seiner Amtszeit einen klaren Kurs beim Verein und hat die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Unter seiner Führung hat sich RW Damme in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 im oberen Tabellenbereich etabliert. Nach aktuellem Stand belegt das Team mit 32 Punkten einen Platz in der Spitzengruppe und hält damit Anschluss an die führenden Mannschaften der Liga.

Der Verein würdigt mit der Vertragsverlängerung nicht nur die sportliche Arbeit des Trainers, sondern auch dessen Identifikation mit RW Damme. Simon Wulf steht für klare Werte, hohen Einsatz und eine enge Bindung zur Mannschaft – auf und neben dem Platz. Diese Faktoren gelten als zentrale Säulen der sportlichen Entwicklung und des eingeschlagenen Weges.