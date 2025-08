RW Cuxhaven setzt Duftmarke kurz vor Saisonstart

Rot-Weiss Cuxhaven nahm im Verlauf der Vorbereitung zunehmend an Fahrt auf. Der letzte Test verlief äußerst vielversprechend. Denn Landesligist VfL Güldenstern Stade musste auf dem Kunstrasenplatz am Strichweg eine herbe Niederlage hinnehmen.

Eigentlich sollte die Begegnung auf der Kampfbahn stattfinden, doch die Stadt Cuxhaven machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, indem sie aufgrund der Regenfälle sämtliche Rasenplätze, auf denen Spiele hätten stattfinden sollen, sperrte. Auf Kunstrasen ließ RWC den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Das ersatzgeschwächt angetretene Stade lief zumeist hinterher. Ole Schepergerdes brachte die Gastgeber per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Michael Stern per Freistoß, doch Spannung kam dennoch kaum auf. Der Bezirksliga-Meister trat kaum einmal gefährlich in Erscheinung, während die Cuxhavener zielstrebig den Weg nach vorne suchten. Joshua Flemming erhöhte nach 56 Minuten auf 3:1. Die Gäste hätte nochmals nach ihrem wohl besten Angriff nochmals verkürzen können, vergaben jedoch aus kurzer Distanz. Wenig später erhöhte Jan-Michel Matthee - 4:1 (78.). Den Schlusspunkt setzte der herausragende, da an allen Toren beteiligte, Gabriel Costa mit dem 5:1.