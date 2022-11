RW Cuxhaven kontert Verdener Führung dreimal! Kellerkind knüpft Spitzenteam ein Remis ab

Besser aus den Kabinen kam erneut der FCV. Austermann traf in der 49. Minute zum 1:2. Wiederum fand RWC aber eine Antwort durch Kapitän Ferlemann - 2:2 (71.). Rund 180 Sekunden darauf schaute der ansonsten überzeugende Keeper Jonas Görse unglücklich aus und Kevin Brandes netzte zur dritten Verdener Führung in, die jedoch nicht ausreichte. Kurz vor Schluss vollendete der eingewechselte Gabriel Costa zum 3:3-Endstand.

Dabei übernahmen die Gäste von Beginn an das Kommando und gingen nach 13 Minuten durch Philipp Schippert in Führung - 0:1. Danach verpassten sie es allerdings, trotz vielversprechender Gelegenheiten den Vorsprung auszubauen. Stattdessen gelang Hero Ferlemann mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:1 - gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand.

Rot-Weiss Cuxhaven bleibt somit im siebten Ligaspiel am Stück sieglos, unterstrich aber erneut, dass es bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen wird. Als richtungsweisend gilt das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den FC Hambergen. Schon am Samstag tritt der FC Verden 04 beim Zweitplatzierten Harsefeld an. Bei einem weiteren Ausrutscher würde die Tabellenspitze endgültig außer Sichtweite geraten.

