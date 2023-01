RW Cuxhaven ist beim ESC chancenlos Defensive erneut alles andere als sattelfest

Nachdem Rot-Weiss Cuxhaven am Freitagabend noch hauchdünn den Gewinn des Hallenmasters verpasste, stand schon am heutigen Sonntag das Testspiel beim ESC Geestemünde. Dies verlief äußerst einseitig zuungunsten des Landesligisten.

Von Beginn standen die mit nahezu allen einsatzfähigen Stammkräften angetretenen Gäste auf verlorenem Posten. Justin Kuchinke erzielte nach einer Viertelstunde das 1:0 für den Bremen-Ligisten, der noch vor der Pause klare Verhältnisse auf dem Kunstrasenplatz schaffte. Diogo Regufe und Antonio Tatar erhöhten auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel hatte RWC weiterhin nur wenig entgegenzusetzen. Der ESC ließ noch die ein oder andere hochkarätige Möglichkeit ungenutzt. Doch in der Endphase, zwischen der 75. und 80. Minute, bauten Nihat Atilgan sowie Fabian Nord per Doppelpack den Vorsprung auf 6:0 aus.

In drei Vorbereitungspartien, die allesamt gegen Bremen-Ligisten bestritten worden, kassierte Rot-Weiss Cuxhaven bereits 17 Gegentreffer. Der letzte Test steigt am kommenden Sonntag gegen den TSV Altenwalde, ehe am 12. Februar die Landesliga wieder an Fahrt aufnimmt.

