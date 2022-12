RW-Coach Lemm: ,,Wir haben einfach zu wenig getan" Hessenligist Walldorf verliert beim 1. FC Erlensee mit 1:3 +++ Erstes Gegentor schon nach 58 Sekunden

ERLENSEE . Das Vorhaben, einen erfolgreichen Jahresabschluss hinzulegen, geriet den Walldorfer Hessenliga-Fußballern daneben. Mit 1:3 (1:2) unterlag der SV Rot-Weiß am Samstag beim 1. FC Erlensee. „Wir haben insgesamt einfach zu wenig getan, dass wir dort erfolgreich sind“, resümierte Artur Lemm. „Das Spiel hat wieder einmal gezeigt“, stellte der Trainer fest: „Wenn wir nicht zu hundert Prozent Gas geben, dann sind wir nicht besser als jede andere Mannschaft in dieser Liga.“

Die von Beginn an hellwachen Erlenseer brauchten 58 Sekunden, um dem Tabellenfünften im Mittelfeld den Ball abzujagen, einen Konter über Sebastian Wagner vorzutragen und vom Torschützen, Tom Niegisch, abschließen zu lassen – 1:0. Auch danach lief bei den überrumpelten Walldorfern wenig Konstruktives zusammen. Auf dem Kunstrasenplatz am Fliegerhorst war weiterhin der FCE das bissigere Team, das mehr für das Spiel tat. „Der Gegner hat uns den Schneid abgekauft“, sagte Lemm und kritisierte, dass die Seinen einen so leidenschaftsarmen Auftritt hinlegten.

RW-Elf kommt in Schwung aber nicht ran

Die Rot-Weißen reagierten, die Weiß-Schwarzen agierten. Und in der 28. Minute klappte nicht einmal das Reagieren, als die RWW-Abwehr nach einer Hereingabe David Nene zielgerichtet köpfen ließ – 2:0. Aber der Walldorfer Hallo-Wach-Effekt folgte schnell. Der FCE vernachlässigte im Vorwärtsgang die Absicherung nach hinten. Mikael Neway schnappte sich den Ball, mit dem er schnurstracks über den halben Platz stürmte. Seinen scharfen Flachpass drückte Luki Matondo zum Anschlusstreffer ins Netz (31.).

Erst jetzt kam die Lemm-Elf in Schwung. Den Ausgleich schafften die Rot-Weißen aber nicht mehr, obwohl sie einige verheißungsvolle Situationen heraufbeschworen. Elf Minuten nach der Pause zögerte Matondo nach einem Konter zu lange mit dem Schuss. Kurz zuvor hatte RWW-Torhüter Julian Koch eine Großchance des frei vor ihm auftauchenden Niegisch vereitelt (55.). Nichts zu machen war für Koch in der 62. Minute, als Wagner eine Flanke von Dorian Ahouandjinou zum 3:1 vollendete.