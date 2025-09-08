RW Braunschweig Tabellenführer, Wenden II mit erstem Dreier

In der Kreisliga Braunschweig wurde der zweite Spieltag absolviert und nur noch ein Team ist makellos. Auf der anderen Seite sind Vahdet II und Lehndorf II die einzigen Teams, die noch keine Punkte holen konnten. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.
Beim Duell zwischen den Freien Turnern II und VfB Rot-Weiß Braunschweig ging es bis in die Schlussphase spannend zu. Batuhan Karabudak (35.) brachte die Gäste in Führung, Manuel Thiessen glich für FT aus (71.). Doch James Victor erzielte in Minute 85 das entscheidende 2:1 für Rot-Weiß, das sich damit den zweiten knappen Dreier der Saison holte und von Platz eins grüßt.
Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer bei Germania Lamme II gegen den SV Melverode-Heidberg 1933. Die Gäste gingen zwar durch Angelo Brunetti (30.) in Führung, mussten aber bereits in der 17. Minute nach einer Roten Karte gegen Gillian-Joel Ramos Ruiz, er schubste den Schiedsrichter, in Unterzahl agieren. Direkt nach der Pause dezimierte sich Melverode durch Gelb-Rot weiter. Lamme II drehte die Partie spät: Fabian von Palubitzki (75., 90.+8) und Joker Ben Broda (90.+2) trafen zum 3:1-Endstand.
Für den RSV Braunschweig endete die Heimspiel-Rückkehr in die Kreisliga nach 18 Jahren mit einer herben Enttäuschung: Vor heimischem Publikum setzte es gegen den TV Mascherode 1919 eine 1:4-Niederlage. Simon Igelmann avancierte mit drei Treffern (20., 31., 90.) zum Mann des Spiels, Marco-Domenic Hinz (63.) traf ebenfalls für die Gäste. Pouria konnte in der 78. Minute nur noch verkürzen. RSV zahlte Lehrgeld – Mascherode dagegen unterstrich eindrucksvoll seine Ambitionen.
Der FC Wenden II setzte sich knapp mit 3:2 bei der Zweitvertretung des Lehndorfer TSV durch. In einer offenen Partie brachte Laurenz Hasselbach die Hausherren früh in Führung (5.). Wenden drehte das Spiel durch Treffer von Leon Behning (18.) und Luca-Pascal Ebers (56., Foulelfmeter). Zwar gelang Maximilian Pele Ernst (66.) der erneute Ausgleich, doch in der Schlussphase traf Ebers ein zweites Mal und sicherte den Aufsteigern die ersten drei Punkte (83.).
der SV Kralenriede setzte sich gegen den SV Olympia am Ende klar mit 4:1 durch. Zwar brachte Schüttler die Gäste zunächst in Führung (14.), doch Neugebauer (41.) und Schletze (45.) drehten die Partie noch vor der Pause. In Hälfte zwei sorgten Vy Ngoc (53.) und Schendzielorz (84.) für klare Verhältnisse.
Der SV Stöckheim bewies Moral bei TSC Vahdet II. Zwar gingen die Hausherren in der 39. Minute durch Ahmed Farid Abdelalim Ibrahim in Führung, doch Stöckheim schlug nach der Pause zurück: Bartkiewicz (54.) und Andre Stielau (57.) drehten die Partie binnen drei Minuten. In der Nachspielzeit machte Roman Döring mit dem 3:1 alles klar.