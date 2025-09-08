RW Braunschweig Tabellenführer, Wenden II mit erstem Dreier

Beim Duell zwischen den Freien Turnern II und VfB Rot-Weiß Braunschweig ging es bis in die Schlussphase spannend zu. Batuhan Karabudak (35.) brachte die Gäste in Führung, Manuel Thiessen glich für FT aus (71.). Doch James Victor erzielte in Minute 85 das entscheidende 2:1 für Rot-Weiß, das sich damit den zweiten knappen Dreier der Saison holte und von Platz eins grüßt.

Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer bei Germania Lamme II gegen den SV Melverode-Heidberg 1933. Die Gäste gingen zwar durch Angelo Brunetti (30.) in Führung, mussten aber bereits in der 17. Minute nach einer Roten Karte gegen Gillian-Joel Ramos Ruiz, er schubste den Schiedsrichter, in Unterzahl agieren. Direkt nach der Pause dezimierte sich Melverode durch Gelb-Rot weiter. Lamme II drehte die Partie spät: Fabian von Palubitzki (75., 90.+8) und Joker Ben Broda (90.+2) trafen zum 3:1-Endstand.