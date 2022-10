Viel Arbeit hatte zuletzt die rot-weiße Abwehr um Innenverteidiger Adrian Ackermann (re.). In Sauerlach wird der Druck vermutlich nicht gar so groß. – Foto: Patrick Staar

RW Bad Tölz zu Gast in Sauerlach - „Hoffen auf den Glücksfaktor“ Löwenmut statt Katzenjammer

Der SC Rot-Weiß Bad Tölz ist ersatzgeschwächt und nicht so sattelfest, dass es bei Schlusslicht Sauerlach von alleine läuft.

Bad Tölz – Groß war der Katzenjammer beim SC Rot-Weiß Bad Tölz nach der 3:4-Niederlage gegen Otterfing am vergangenen Sonntag: Siegtor der Gäste in der vorletzten Spielminute, Gelb-Rot für Verteidiger Benedikt Ertl Mitte der zweiten Halbzeit; obendrein humpelten Ahmad Abu Swid (Knie) und Benedikt Muck (Schienbein) mit Blessuren vom Platz. Das Mittwochstraining brachen die beiden nach wenigen Minuten wieder ab – Einsatz fraglich. Oliver Wegner war bereits zum Halbzeitpfiff in die Kabine transportiert worden, nachdem er beim Luftduell zwischen RW-Keeper Siegfried Bahner und einem Otterfinger böse in die Zangen genommen worden war. Eine Brustkorbprellung lässt seinen Einsatz keinesfalls zu.

Zwei A-Junioren in der Hinterhand Der 13. Spieltag, der die Tölzer zum TSV Sauerlach (So., 15 Uhr) führt, steht für Trainer Sebastian Wagner und sein Team also erneut unter keinem allzu guten Stern. „Wir hoffen auf den Glücksfaktor“, so der Coach. Außerdem hat er mit Georg Bergkofer und Talha Sakal noch zwei A-Junioren in der Hinterhand, die zwar fleißig mittrainieren, aber mangels einer eigenen Jugendmannschaft keine Spielpraxis haben. Hiebe für den Prügelknaben