RW Bad Tölz punktet im Derby dank Sonntagsschuss – Big Points für Waldram II

Schlusslicht Waldram feierte gegen die zuletzt vier Mal am Stück erfolgreichen Fußball-Freunde den zweiten Saisonsieg – und das am Ende „völlig verdient“, wie DJK-Trainer Ralf Knobloch nach Spielschluss erfreut feststellte. Sein FFG-Kollege Johann Latanskij fasste die für ihn enttäuschende Partie mit wenigen Worten treffend zusammen: „Das war völliger Krampf.“ Vor allem die ersten 45 Minuten waren aus Sicht aller aktiv wie passiv auf der Waldramer Sportanlage Beteiligten „zum Vergessen, nur Gebolze, auf beiden Seiten“. Weil dabei auch keine zwingenden Torchancen zustande gekommen waren, ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Auch wenn sich beide Trainer einig waren, dass das Match eigentlich nicht das Gelbe vom Ei war, so fiel doch die Bewertung ziemlich unterschiedlich aus. „Wir haben heute zwei Punkte verloren. Ich kann mit der Leistung vor allem in der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein“, moserte Gärner und Ackermann urteilte: „Wir haben heute ganz klar einen Punkt gewonnen, der uns auch mehr hilft als dem SV.“ (esc)

Etwas Leben kam in die Partie als die Rot-Weißen zur Pause Jonas Fottner für Oliver Wegener und Marinus Estner für Matthias Metzger brachten. Und auch gute Chancen für die Gastgeber: Max Geisler traf per Kopf lediglich den Außenpfosten und Fottner zielte aus etwa zehn Metern Entfernung knapp am Tor vorbei. „Da hatten wir etwa für eine Viertelstunde das Heft in der Hand, trafen aber nicht,“ klagte Ackermann. Als die Rot-Weißen ein paar gute Chancen vergeben hatten, schloss Simon Gramüller eine schöne Kombination aus etwa 16 Metern zum Führungstreffer (65.).

Kaum zurück auf dem Platz raufte sich DJK-Angreifer Kevin Ryan zum ersten Mal die Haare, als er mit wuchtigem Abschluss nur das Außennetz des Geretsrieder Tores traf. 55 Minuten waren gespielt, als der Schütze sich das Trikot vor das Gesicht zog, weil er aus kurzer Distanz erneut das Tor nicht getroffen hatte. Auf der Gegenseite verzog der eingewechselte Kilian Sauer aus 16 Metern.

„Heute haben wir uns endlich mal für unsere starken Standards belohnt.“

DJK-Coach Ralf Knobloch

Die Entscheidung fiel in der 63. Minute: Einen perfekt getimten Freistoß von Ryan wuchtete DJK-Kapitän Christian Knobloch mit dem Kopf zur Waldramer Führung in die Maschen. In der Folgezeit boten sich mehrere Gelegenheiten für die Gäste, das Resultat zu verbessern. In der 74. Minute drehte Waldrams Torhüter Fabian Dickel einen Flachschuss von Adam Tobbal um den Pfosten, bei der nächsten Chance zog sich Sauer kräftige Schelte seines Trainers zu, als er aus spitzem Winkel das Spielgerät kraftvoll übers Tor trat, statt seine Mitspieler im Zentrum zu bedienen.

„Wir waren heute mit dem Kopf nicht da“, suchte Johann Latanskij nach Gründen für den Leistungsabfall seiner Fußball-Freunde gegenüber den zurückliegenden Partien. „Vielleicht haben wir den Gegner auch unterschätzt. Jedenfalls hat alles gefehlt, was die letzten Wochen gepasst hat.“ Waldrams Coach Knobloch freute sich dabei über eine „kämpferisch und läuferisch top Leistung“ seiner Elf in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel. „Heute haben wir uns endlich mal für unsere starken Standards belohnt.“ (rst)

Sebastian Kappelsberger trifft und fliegt vom Platz

Einen Punkt haben sich die Hausherren im Duell der Spielgemeinschaften erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Damir Delic war durch eine Einzelaktion von Sebastian Kappelsberger in Führung gegangen. Der Dietramszeller hatte sich dabei gegen drei Gegenspieler durchgesetzt und getroffen (33.). Allerdings markierten die Gäste postwendend den 1:1-Ausgleich (35.).

Mitte der zweiten Halbzeit gingen sie durch einen weiteren Treffer sogar in Führung (65.). Doch Konstantin Krüger konnte in der Schlussphase nach einer Ecke per Hacke den Ausgleich für die Gastgeber-SG erzielen (78.). Die letzten Minuten mussten die Hausherren allerdings zu zehnt bestreiten, da Torschütze Kappelsberger mit glatt Rot vom Feld verwiesen wurde (81.). (cga)

Drei wichtige Punkte für Gaisach vor dem Derby gegen den SV Bad Tölz

Ein ganz wichtiger Auswärtserfolg für Gaißach/Wackersberg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen die Abstiegsrelegation. Und Trainer Thomas Angermeier war nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Leistung zufrieden: „Wir haben nahezu keine Chancen von Grünwald zugelassen.“ Einmal war allerdings Keeper Daniel Petzold gefordert, verhinderte mit einer Glanzparade einen TSV-Treffer.

Die 1:0-Führung ging von einer schönen Flanke durch Thomas Hammerl aus. Florian Hohenreiter (28.) stieg am höchsten und köpfte in die Maschen. Angermeier: „Unser 2:0 ist dann zu einem idealen Zeitpunkt gefallen und hat noch mehr Sicherheit verliehen.“ Eine schöne Kombination schloss Sebastian Sedlmaier (49.) sicher ab. Grünwald erhöhte anschließend zwar den Druck, gute Möglichkeiten ließ die SG-Defensive aber nicht zu. Und noch einmal zeichnete sich Petzold aus. Drei wichtige Punkte für die Isarwinkler vor dem auf Dienstag, 6. Mai, in Gaißach verlegten Derby gegen den SV Bad Tölz. (dh)

„Wir hatten mehr vom Spiel, hätten gewinnen müssen.“

SG-Trainer Martin Schmid.

Ein Auftakt ganz nach dem Wunsch der Zuschauer. Schon in den ersten sieben Minuten gab es drei Tore zu sehen. Ein Ergebnis nach Wunsch von SG-Trainer Martin Schmid sprang für sein Team allerdings nicht heraus. Der Coach nach dem Schlusspfiff: „Wir hatten mehr vom Spiel, hätten gewinnen müssen.“ Lukas Schubert (3.) brachte die Hausherren in Front, Tobias Schlichtner (5.) besorgte nach einem Eckball den Ausgleich, und nur zwei Minuten später durften erneut die Gastgeber jubeln: Marinus Kröll (7.) traf zur 2:1-Führung der Spielgemeinschaft.

Gleich nach Wiederbeginn fehlte bei den Platzherren die vom Coach noch in der Kabine geforderte Aufmerksam, und schon traf wiederum Tobias Schlichtner (47.) zum Gleichstand. Weitere Möglichkeiten hatten die Gäste aus Rottach-Egern bis Spielende nicht. Die Spielgemeinschaft dagegen vergab drei dicke Chancen. Schmid: „Wir haben uns für eine gute Leistung leider nicht belohnt.“ (dh)