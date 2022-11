RW Bad Tölz: Nur die erste Viertelstunde nicht wieder verschlafen Tabellenführer zu Gast

Bad Tölz – Längst sind für Rot-Weiß Bad Tölz alle Messen gelesen in der Kreisliga 1; Platz sieben ist seit Wochen in Stein gemeißelt. Doch wenn Tabellenführer SV Miesbach in der Kohlstatt antritt (Samstag, 14.15 Uhr), hat Sebastian Wagner seinen Schützlingen einen ernsten Psalm ins Gebetbuch geschrieben. „Es ist unser letztes Heimspiel vor der Winterpause, da wollen wir uns besser verkaufen als im Hinspiel“, fordert der Tölzer Trainer. „Vor allem die Anfangsphase dürfen wir nicht wieder verschlafen.“ Kein unmögliches Unterfangen angesichts des 0:3-Rückstands in Miesbach nach einer knappen Viertelstunde (Endstand 0:5).

RW ganz hinten in der Fairness-Tabelle

Auch Fußball-Chef Alem Muharemovic nahm seine Schäfchen nach dem Mittwochstraining ins Gebet. Mit Blick auf die Fairness-Tabelle, in der die Tölzer wieder Stockletzter sind, las er ihnen gehörig die Leviten. „Undiszipliniertheiten auf dem Platz ärgern mich mehr, als wenn die jungen Spieler Fehler machen oder eine Torchance versieben“, stellt auch Wagner klar.

Miesbach möchte ungeschlagen bleiben