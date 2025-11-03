Aufopferungsvoll kämpften die Rot-Weißen um Max Geisler (re.). Am Ende mussten sie sich jedoch der SG Gaißach-Wackersberg um Michael Lugmair geschlagen geben. – Foto: Hans Demmel

RW-Bad Tölz mit Verletzungspech – Tore in der Nachspielzeit entscheiden Remis SGA-Coach sieht Rot Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 2

Gleich zwei Spieler des SC Rot-Weiß verletzen sich schwer gegen die SG Gaißach/Wackersberg – und das Team kassiert zudem eine Rote Karte.

SV Bad Tölz - TSV Grünwald II 2:1 (2:0) – Ein verdienter Sieg für das Team von Trainer Thomas Gärner. Die Hausherren zeigten trotz ihres sehr jungen Durchschnittsalters eine reife Leistung und setzten die Vorgaben konzentriert um. „Wir sind wirklich gut gestanden, haben im ersten Abschnitt lediglich eine Chance der Grünwalder zugelassen“, freute sich der SV-Coach. Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr SV Bad Tölz SV Bad Tölz TSV Grünwald Grünwald II 2 1 Abpfiff

Schon in der Anfangsphase wurde Simon Gramüller (15.) gefoult, Schiedsrichter Thomas Sonnleitner zeigte ohne Zögern auf den Punkt. Der Gefoulte verwandelte selbst. Gramüller (34.) war es auch, der den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Sowohl zum Ende der ersten Halbzeit, als auch nach Wiederbeginn vergaben die Gastgeber mehrere Möglichkeiten, für klare Verhältnisse zu sorgen. Florian Wessel im TSV-Kasten reagierte nicht nur einmal ausgezeichnet. So kam nach dem Anschlusstreffer durch Moritz Zieber (75.) noch einmal Spannung auf, doch die Platzherren retteten die knappe Führung souverän über die Zeit. RW Bad Tölz verliert in Unterzahl durch „völlig unnötigen Platzverweis“

SG Gaißach/Wackersberg - SC Rot-Weiß Bad Tölz 2:0 (1:0) – Dass der SC Rot-Weiß Bad Tölz die Winterpause herbeisehnt, ist mehr als verständlich. Schon vor dem Derby gegen die SG Gaißach-Wackersberg von Personalsorgen geplagt, hat sich die Situation weiter verschärft. Zunächst musste Bernd Seestaller mit Verdacht auf eine Bänderverletzung nach zehn Minuten vom Platz, ehe Tobias Weber kurz vor der Pause am Sprunggelenk ärztlich versorgt wurde. Ebenfalls im ersten Abschnitt reduzierten sich die Gäste dann auch noch selbst: Talha Sakal ließ sich durch eine leichte Rempelei zu einer an Tätlichkeit an Thomas Kaltenhauser verleiten. Mannschaftskamerad Benedikt Ertl eilte herbei, wollte Schlimmeres verhindern, doch statt sich zu beruhigen, ließ sich der Übeltäter zu einem weiteren Ausraster gegen SG-Keeper Thomas Wasensteiner hinreißen. Schiedsrichter Marijo Kraljic zögerte keinen Augenblick und zeigte sofort die Rote Karte.

Nur kurze Zeit später fiel die 1:0-Führung für die Hausherren. Stefan Schwaiger (26.) nahm eine Hereingabe von der rechten Seite direkt aus der Luft, und Gästekeeper Adrian Kabashi hatte keine Abwehrchance. Die Platzherren hatten in Überzahl zwar mehr Spielanteile, richtig gute Gelegenheiten waren eher selten. SG-Coach Tarkan Demir kommentierte: „Ich bin zufrieden. Das schlechte Wetter, der Platz hat es für beide Teams nicht leicht gemacht. Aber wir wollten, dass die Null steht, und das ist gelungen.“ Auch nach der Pause änderte sich nicht viel. Doch dann die Chance zum Ausgleich: Ein Freistoß von Jonas Fottner streifte kurz vor dem Schlusspfiff den Außenpfosten. RW-Coach Adrian Ackermann: „Da kommt halt auch noch Pech hinzu. Aber am meisten ärgert mich der völlig unnötige Platzverweis.“ Beinahe im Gegenzug die endgültige Entscheidung. Kilian Reiter schickte mit einem Steckpass Ferdinand Hartl (89.) auf die Reise, und der umkurvt nach sicherer Ballannahme Kabashi – das 2:0. Da herrschte schon seit längerer Zeit wieder personeller Gleichstand: Lorenz Hartl (62.) hatte die Ampelkarte gesehen. Tabellenletzter SC Reisach holt Punkt in Darching DJK Darching - SC Reichersbeuern 3:3 (1:1) – Die SG Reisach ist mit Abstand Tabellenletzter in der Kreisklasse 2, hat in den letzten drei Spielen 23 Gegentreffer kassiert. Doch all dies konnte die Moral der Mannschaft nicht brechen. In einer unfassbar dramatischen Schlussphase rettete die Reisacher noch einen Punkt in Darching. Dabei hatte noch kurz zuvor alles auf eine weitere Niederlage hingedeutet. In der 88. Minute hatte Alexander Adelsberger die Darchinger per Elfmeter mit 3:1 in Führung geschossen. Trainer Martin Schmidt setzte nun alles auf eine Karte und beorderte Verteidiger Johannes Fichtner in den Sturm. Ein Glücksgriff. Eine Minute später spielte Fichtner einen millimetergenauen Pass zu Korbinian Melf, der den Ball nur noch zum 2:3 über die Linie schieben musste. In der ersten Minute der Nachspielzeit folgte die Krönung, als Marinus Wunderl aus 16 Metern abzog und den Ausgleich schoss. „Ich bin richtig stolz auf die Jungs, sie haben immer weitergemacht und nie aufgegeben“, kommentierte Schmidt.

Vorausgegangen war eine ausgeglichene Partie, in der Darching schon nach drei Minuten in Führung gegangen war. Johannes Fichtner erzielte den Ausgleich (41.). Der erneute Darchinger Führungstreffer durch David Balogh (83.) leitete dann die dramatische Schlussphase ein. ASC Geretsried klärt Remis in der Nachspielzeit TSV Brunnthal - ASC Geretsried 1:1 (0:0) – Obwohl die Gastgeber selbst erst in der Nachspielzeit zur Führung trafen – das letzte Wort gehörte mal wieder dem ASC Geretsried. Aus einer kompakten Defensivordnung heraus verteidigte der ASC alle gegnerischen Angriffsversuche konsequent weg. Und diesmal gelang ihnen auch mehr Entlastung: „Wir konnten mehr Nadelstiche nach Ballgewinnen setzen“, lobte Co-Trainer Florian Krone. Die beste Chance im ersten Abschnitt war ein abgefälschter Schuss des ASC nach einer Ecke.

In der zweiten Halbzeit hätten Brunnthal bei einem Pfostentreffer oder Pavlos Karamanos nach einem Durchbruch frei vor dem Torwart einen Treffer erzielen können. In der Nachspielzeit ging Brunnthal durch einen Traumfreistoß in Führung (90 +3.), doch Karamanos drückte mit dem letzten Angriff den Ausgleichstreffer über die Linie (90 +5.). Wieder ein wichtiger Punkt für den Weg aus dem Tabellenkeller. „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, sagte Krone schmunzelnd. Real Kreuth bezwingt Ascholding/Thanning – SGA-Coach sieht Rot FC Real Kreuth - SG Ascholding/Thanning 2:1 (2:0) – Das Nachsehen im Spitzenspiel hatte die Spielgemeinschaft in Kreuth. „Ich kann meiner Mannschaft aber wenig Vorwürfe machen“, betonte Coach Marcus Dürnegger. Der musste das Geschehen über weite Strecken von der angrenzenden Straße aus verfolgen, da er nach zehn Minuten bei der Behandlung seines Spielers den Platz betreten hatte und für das Verlassen seiner Coaching-Zone die Rote Karte sah.