RW Bad-Tölz Führung drei Mal her - „Ich glaube wir wollen gar nicht gewinnen“ Otterfing dreht das Spiel

Und die 22 Akteure sparten auf dem Tölzer Trainingsplatz auch nicht gerade mit Unzulänglichkeiten spielerischer und körperlicher Natur. Von beiden Seiten war es ein wildes Gebolze, in dem es an Nicklichkeiten, Fehlpässen und unsauberen Spielzügen nur so wimmelte. „Ich glaube wir wollen gar nicht gewinnen“, murmelte RW-Trainer Sebastian Wagner halb im Selbstgespräch, halb zur spärlich besetzten Auswechselbank gewandt, als Otterfings Spielmacher und Spielertrainer Benedict Gulielmo kurz vor dem Schlusspfiff zum etwas schmeichelhaften 4:3-Sieg vollstreckt hatte.

Dabei lang die von Wagner viel beschworene Überraschung lange Zeit in der herbstlich-warmen Luft der Tölzer Kohlstatt. Denn dreimal waren die Hausherren in Führung gegangen: durch Fatih Kocyigit per Elfmeter nach einem Handspiel, Ahmad Abu Swid mit präzisem Abschluss ins lange Eck, und abermals Abu Swid mit einem Bombenschuss aus 30 Metern ins Kreuzeck. Derart in Torlaune hatte man den Liganeuling bislang selten gesehen. Wobei der Grund für die geringe Gegenwehr der Nordring-Elf wegen der tags zuvor stattgefundenen Hochzeit der Torhüter-Legende Christian Utmaelleki durchaus einleuchtend war. Doch was bei den Hausherren vorne klappte, war in der Defensive ein Desaster; erst recht, als Innenverteidiger Benedikt Ertl nach zwei körperlichen und einer verbalen Attacke vorzeitig vom Platz musste.