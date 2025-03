RW Ahlen: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Lange ist es her, dass RW Ahlen mit sportlichem Erfolg überzeugen konnte. In der Regionalliga profitierte man in der Saison 22/23 noch vom Rückzug des FC Kaan Marienborn. Doch in der letzten Saison war das Glück aufgebraucht. Als Tabellenletzter ging es in die Oberliga Westfalen zurück, doch auch dort liegt man den eigenen Erwartungen meilenweit zurück. Das ausgegebene Ziel Platz 1–5 ist in weite Ferne gerückt, das Aus im Westfalenpokal kommt da noch obendrauf.



Björn Joppe, der gefühlt schon mehrfach vor einer Entlassung stand und in weiten Teilen der Fanszene scharf kritisiert wurde, musste nach einer eher mauen Bilanz den Posten als Cheftrainer räumen. Luka Tankulic soll nun bis zum Saisonende das Ruder übernehmen, an seiner Seite rückt Petrick Piontek als neuer CO-Trainer auf.

Mit dem Auswärtserfolg über den SV Schermbeck gelang dem noch jungen Trainer Luka Tankulic ein erster Teilerfolg. Mit zwei späten Gegentoren wurde es am Ende zwar wieder "Typisch Ahlen" spannend gemacht, doch die ersten drei Punkte waren in der Schlussphase in der man in Unterzahl agieren musste dennoch hart erkämpft. Das verstärkte Verler Nachwuchsteam, was durch vier Profispieler profitierte, machte einen Strich durch die mit voller Vorfreude erwartete Heimpremiere von Tankulic.



Stark ersatzgeschwächt kam Ahlen, das über ein deutlich besseres Budget als der TUS Ennepetal verfügt, nicht über ein 1:1 hinaus. Das Spiel offenbarte bereits bekannte Schwächen des Teams. Dass die Saison für RW eigentlich quasi schon beendet ist, da es weder im Aufstiegsrennen noch im Abstiegskampf groß zur Sache gehen wird, wollte Luka nicht als Ausrede gelten lassen: "Nein, das sehe ich nicht so. Die Spannung war hinten raus absolut vorhanden. Unser eigentliches Problem waren unsere langen Bälle, die einfach nicht an den Mann gekommen sind. Meine Mannschaft hat sich in jedem Ball hineingeworfen. Wir müssen für die kommenden Aufgaben einfach einen klaren Kopf bewahren"so der ehemalige Drittligaspieler.



Dass die laufende Saison mehr als unbefriedigend verläuft, weiß auch Luka Tankulic, der selbst am meisten darüber enttäuscht ist, wie die beiden Heimspiele unter seiner Leitung verlaufen sind. Die Realität ist ein zwölfter Tabellenplatz mit neun Punkten Rückstand auf den Tabellenfünften: "Natürlich ist die Enttäuschung groß. Siege vor den eigenen Fans sind doch am schönsten". Dabei hob er das positive hervor: "Trotzdem haben wir heute nicht verloren".



Mit Verweis auf die angeschlagenen Spieler und der englischen Woche mit dem zweiten Spiel innerhalb von vier Tagen wusste Tankulic um die Schwere der Aufgabe: "Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht einverstanden gewesen. Unser Matchplan ist überhaupt nicht aufgegangen. Wir wussten, dass Ennepetal viel über lange Bälle agiert. Trotzdem sind wir überhaupt nicht klargekommen damit. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden gewesen, wie wir auf die zweiten Bälle gegangen sind. Da war überhaupt kein Zweikampfverhalten zu sehen gewesen. Wir haben dann umgestellt und sind dann in der zweiten Hälfte besser ins Spiel gekommen. Trotzdem war es von Minute eins kein gutes Spiel von unser Seite. Wir hatten zudem einige angeschlagene Spieler, die nur schwer zu ersetzen gewesen waren" fasste Luka zusammen.



Dass dann auch nach der Umstellung erst ein Eiertor in Folge eines Torwartpatzer das ersehnte 1:0 brachte, war in einer zähen Phase des Spiels ein Push für das eigene Selbstvertrauen. Trotzdem steht nach einigen guten Torchancen das 1:1 an der Anzeigetafel. Auch dem RW Coach ist das 1:1 ein Dorn im Auge: "Wir sind alle enttäuscht und unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben uns alle viel mehr vorgenommen" bedauert Tankulic, dass die eigenen Fans erneut keinen Sieg im Wersestadion erleben durften. "Es ist nicht unser Anspruch. Auch wenn wir es in der zweiten Hälfte ein Stück weit besser gemacht haben, ist die Leistung noch weit von unseren eigentlichen Vorstellungen entfernt".



Dass nach so einer Partie das 1:1 noch das Beste am Spiel war, wusste auch der Cheftrainer: "Da ist noch viel Luft nach oben. Das einzige gute an dem Spiel ist noch das Ergebnis. Die Gier ein Tor machen zu wollen hat bei uns letztlich gefehlt" musste der Trainer sich eingestehen, dass ein Sieg eigentlich nicht infrage kam.



Bleibt nur zu hoffen, dass Spielmacher Can Moustfa, der beim 1:1 schmerzlich vermisst wurde, verletzungsfrei von der Länderspielreise zurückkehrt. Bei Fabian Holthaus rechnet man in der laufenden Saison nicht mehr mit einem Einsatz. Der Kapitän fällt mit einem Verdacht auf Muskelbündelriss längere Zeit aus.