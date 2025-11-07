RW Ahlen: Zwei neue Spieler plus Co-Trainer für den Abstiegskampf

Der Drittletzte der Oberliga Westfalen hat kurz vor dem am Sonntag anstehenden Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck zwei weitere Spieler unter Vertrag genommen. Die vereinslosen Philimon Tawiah (26) und Aaron Osei Bonsu (20) verstärken die Mannschaft von Cheftrainer René Lewejohann, der zudem ab sofort einen Co-Trainer an seiner Seite hat. Die zuletzt vakante Position wird von Seyhan Adigüzel (29) besetzt, der in der vergangenen Rückrunde als Co-Trainer bei Regionalligist Türkspor Dortmund tätig war. Alle drei Neuzugänge haben bei Rot Weiss Ahlen einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

„Philimon bringt die nötige Athletik und Erfahrung mit, um Stabilität im Zentrum zu geben. Er ist ein bodenständiger Typ, der sich schnell integriert hat“, so Lewejohann.

Tawiah gilt als variabler Linksfuß, der sowohl defensiv als auch zentral als 6er einsetzbar ist. Der in Bielefeld lebende Linksverteidiger begann seine Karriere beim Tudu Mighty Jets Football Club, ehe er im Winter 2019 nach Deutschland wechselte und sich der U23 vom SC Paderborn 07 anschloss. Über die Stationen FC Victoria Rosport (1. Liga Luxemburg) und FC Gütersloh (Regionalliga West) führt ihn sein Weg nun nach Ahlen. Nach einem mehrwöchigen Probetraining überzeugte Tawiah das Trainerteam mit Dynamik, Spielintelligenz und Stabilität im Zweikampfverhalten.

Da der Transfer über den internationalen Transferweg der FIFA abgewickelt wird, befindet sich die Spielberechtigung aktuell noch in finaler Bearbeitung. Mit der Freigabe wird zum Auswärtsspiel bei der TSG Sprockhövel am 16. November gerechnet. „Aaron ist ein sehr spannender Spieler mit Tempo, Abschlussstärke und Mut in Eins-gegen-Eins-Situationen. Er kann uns offensiv sofort neue Impulse geben“, freut sich Lewejohann.

Osei Bonsu gilt als technisch starker und schneller Spieler mit hohem Offensivdrang. Wie Taiwah wurde der Rechtsaußen in Ghana geboren, besitzt aber die belgische Staatsbürgerschaft. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim belgischen Traditionsklub Beerschot VA, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und schließlich in den Profikader des Zweitligisten aufrückte. Im Sommer 2024 wechselte er für ein Jahr in die 1. Liga der Vereinigten Arabischen Emirate zu Al-Dhafra FC.

„Beide Spieler bringen unterschiedliche Profile, aber den gleichen Hunger mit“, erklärt der Sportliche Leiter Luka Tankulic: „Philimon ist ein erfahrener 6er, der unsere Defensive stabilisiert. Aaron ist ein junger, entwicklungsfähiger Offensivspieler, der unsere Angriffsmöglichkeiten erweitert. Wir freuen uns sehr, dass sich beide für Rot Weiss Ahlen entschieden haben."

Im Trainerteam wird Petrick Piontek, der seit der vergangenen Saison sowohl als Co-Trainer als auch als Verantwortlicher für die Videoanalyse tätig war, künftig den Schwerpunkt vollständig auf den Analysebereich legen, so dass Adigüzel offiziell die Rolle als Co-Trainer einnimmt.

„Wir wollten die Aufgaben im Trainerteam klarer strukturieren. Seyhan bringt dafür die idealen Voraussetzungen mit – er ist fachlich stark, kommunikativ und hat einen sehr guten Zugang zur Mannschaft“, erklärt Lewejohann.

Adigüzel ist Inhaber der B-Lizenz und gilt als analytisch denkender, taktisch versierter Trainer. Zuletzt war er in der vergangenen Rückrunde als Co-Trainer bei Türkspor Dortmund aktiv, wo er zuvor auch in der Geschäftsstellenleitung sowie im Bereich Marketing & Sponsoring Verantwortung übernommen hatte. Als der damalige Regionalligist sich vom Spielbetrieb zurückzog, sprang Adigüzel bei der SpVg Olpe als "Feuerwehrmann" ein und führte den abstiegsgefährdeten Landesligisten zum souveränen Klassenerhalt.

Schon in jungen Jahren wuchs Adigüzel beim TSV Weißtal in die Cheftrainer-Rolle hinein und übernahm beim Landesligisten auch die Position des Sportlichen Leiters (Sommer 2021 bis Ende 2023). Danach arbeitete der heute 29-Jährige als Co-Trainer im Jahr 2024 beim BSV Rehden in der Oberliga Niedersachen.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier in Ahlen“, sagt Adigüzel: „Ich habe den Verein in den vergangenen Wochen sehr intensiv verfolgt und sofort gespürt, dass hier mit viel Leidenschaft gearbeitet wird. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team wieder in die Spur finden – mit klaren Ideen, Energie und ehrlicher Arbeit."

Lewejohann freut sich über die Erweiterung seines Trainerteams: „Seyhan ist ein Trainer mit Fachwissen, klarer Ansprache und einem sehr guten Gespür für Spielerführung. Er bringt frische Impulse, neue Perspektiven und viel Leidenschaft für den Fußball mit – sowohl für mich als Cheftrainer als auch für die Mannschaft.“