RW Ahlen vor Transfercoup - Ex-Profi löst Vertrag bei SF Lotte auf

Für den Abstiegskampf werden die Wersekicker den langjährigen Drittliga-Profi Marc Heider, der seinen Vertrag bei Regionalligist Sportfreunde Lotte aufgelöst hat, verpflichten. Die finale Unterschrift des Routiniers bei RW Ahlen soll in Kürze erfolgen. Nach Franco Uzelac ist Heider der zweite Ahlener Neuzugang aus Lotte.

In der Pressemitteilung der Sportfreunde heißt es: "In offenen und sehr ehrlichen Gesprächen, auch mit Blick über die laufende Saison hinaus, hat uns Marc darüber informiert, dass ihm ein Angebot eines anderen Vereins vorliegt, welches seine sportliche und persönliche Zukunft langfristig betrifft. Vor diesem Hintergrund war für uns schnell klar, dass wir Marc auf seinem weiteren Weg nicht im Wege stehen möchten. Den daraus entstandenen Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick über die laufende Saison hinaus, konnten wir in dieser Form nicht entsprechen. Gleichzeitig haben wir vollstes Verständnis für den Wunsch nach Klarheit und Planungssicherheit. Schweren Herzens, aber vor allem voller Dankbarkeit, verabschieden wir Marc Heider daher mit dem heutigen Tage von den Sportfreunden Lotte. In zweieinhalb Jahren im blau-weißen Trikot hat „Heidi“ unsere Sportfreunde sportlich wie auch menschlich geprägt. Zudem hat Marc während seiner Zeit bei uns sowohl seine B-Lizenz als auch die A-Lizenz als Trainer erworben, auch darauf sind wir als Verein sehr stolz."

Die Lokalpresse "NOZ" erklärt, dass Lotte durch den Abgang von Heider Gehälter im fünfstelligen Bereich spart. Von den Kosten für den A-Lizenz-Lehrgang Heiders beim DFB (11.000 Euro), für die die Sportfreunde als Investition in Heiders Zukunft in Lotte aufgekommen waren, erhält der Verein die Hälfte zurück.