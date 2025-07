RW Ahlen verpflichtet jungen Verteidiger aus der Oberliga Hamburg

Der 22-jährige Dominik Limprecht stammt aus dem hohen Norden und hat zuletzt in der Oberliga Hamburg für Viktoria Wacker Billstedt gespielt. Als Probespieler hat er die Verantwortlichen von RW Ahlen in den vergangenen Wochen überzeugt und nun beim heimischen Oberligisten Rot Weiss Ahlen einen Vertrag bis 2026 erhalten.

Sportvorstand Dennis Kocker sagt zur Verpflichtung: „Dominik hat sich in kürzester Zeit sehr gut präsentiert. Er bringt nicht nur körperliche Robustheit und Größe mit, sondern auch ein gutes Gefühl für das Spiel. In unseren Gesprächen hat er außerdem durch seine fokussierte und bodenständige Art überzeugt. Wir freuen uns, dass er sich für Rot Weiss Ahlen entschieden hat.“

Ausgebildet wurde Limprecht unter anderem beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt und hat in seiner Laufbahn bislang jährlich die Vereine gewechselt. In der vergangenen Rückrunde sammelte er erstmals Erfahrungen in der Oberliga Hamburg. Bei RWA soll er nun den nächsten Schritt gehen und sich auf höherem Niveau weiterentwickeln.

Cheftrainer Luka Tankulic zeigt sich zufrieden: „Dominik hat in den Trainingseinheiten und vor allem im Spiel gegen Ostinghausen gezeigt, dass er die nötige Mentalität mitbringt. Er ist ein Spielertyp, der körperlich Präsenz ausstrahlt, aber auch Fußball spielen kann. Wir sehen in ihm viel Potenzial und freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten.“