RW Ahlen verpflichtet jungen Oberliga-Akteur aus Bielefeld Zwei Vertragsverlängerungen und drei Eigengewächse füllen Kader weiter auf von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: David Schneller

Der 21-jährige Christopher Rasper wechselt vom DSC Arminia Bielefeld II zu Rot Weiss Ahlen und hat einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der Innenverteidiger stand bereits in 57 Oberliga-Partien auf dem Feld.

Mit der Verpflichtung des 1,90 Meter großen Defensivspielers gewinnt Rot Weiss Ahlen einen Akteur hinzu, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau im Nachwuchs- und Seniorenfußball sammeln konnte. Seine fußballerische Ausbildung durchlief Rasper unter anderem beim SC Wiedenbrück und dem SC Verl. Über die Sportfreunde Lotte und die U21 des SC Verl führte ihn sein Weg im vergangenen Sommer zur U21 vom DSC Arminia Bielefeld, für die er in der vergangenen Saison 26 Einsätze absolvierte. In seiner Pressemitteilung schreibt RWA: "Damit kommt ein Spieler nach Ahlen, der den Schritt aus einem leistungsstarken Nachwuchsbereich in den ambitionierten Seniorenfußball gehen möchte – und diesen Weg bewusst bei Rot Weiss Ahlen sieht. Sportlich bringt Christopher Rasper genau die Eigenschaften mit, die beim Neuaufbau der Mannschaft gefragt sind: Größe, Robustheit, gutes Zweikampfverhalten und eine solide Ausbildung. In der abgelaufenen Oberliga-Saison stand er regelmäßig im Kader der Arminen und sammelte knapp 1.000 Einsatzminuten gegen zahlreiche etablierte Oberliga-Mannschaften."

Cheftrainer und Sportlicher Leiter Engin Yavuzaslan verfolgte die Entwicklung des Innenverteidigers bereits über einen längeren Zeitraum: „Christopher war einer der Spieler, die wir schon früh auf unserer Liste hatten. Er hat in den vergangenen Jahren bei starken Ausbildungsvereinen gearbeitet und sich in der Oberliga Westfalen gegen erfahrene Gegenspieler behauptet. Für sein Alter bringt er bereits eine gute Reife im Spiel mit. Uns hat vor allem gefallen, dass er sehr klar weiß, welchen Weg er gehen möchte. Er sucht keine bequeme Lösung, sondern eine sportliche Herausforderung. Genau diese Einstellung brauchen wir für die kommende Saison." Besonders überzeugt zeigte sich der Trainer von der Mentalität des Neuzugangs. „Er kommt nicht nach Ahlen, um einfach nur Teil des Kaders zu sein. In den Gesprächen hat man gemerkt, dass er sich entwickeln, Verantwortung übernehmen und sich seinen Platz erarbeiten möchte. Solche Spieler passen zu dem Weg, den wir aktuell einschlagen.“