RW Ahlen verpflichtet jungen Oberliga-Akteur aus Bielefeld

Der 21-jährige Christopher Rasper wechselt vom DSC Arminia Bielefeld II zu Rot Weiss Ahlen und hat einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der Innenverteidiger stand bereits in 57 Oberliga-Partien auf dem Feld.
Mit der Verpflichtung des 1,90 Meter großen Defensivspielers gewinnt Rot Weiss Ahlen einen Akteur hinzu, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau im Nachwuchs- und Seniorenfußball sammeln konnte. Seine fußballerische Ausbildung durchlief Rasper unter anderem beim SC Wiedenbrück und dem SC Verl. Über die Sportfreunde Lotte und die U21 des SC Verl führte ihn sein Weg im vergangenen Sommer zur U21 vom DSC Arminia Bielefeld, für die er in der vergangenen Saison 26 Einsätze absolvierte.
In seiner Pressemitteilung schreibt RWA: "Damit kommt ein Spieler nach Ahlen, der den Schritt aus einem leistungsstarken Nachwuchsbereich in den ambitionierten Seniorenfußball gehen möchte – und diesen Weg bewusst bei Rot Weiss Ahlen sieht. Sportlich bringt Christopher Rasper genau die Eigenschaften mit, die beim Neuaufbau der Mannschaft gefragt sind: Größe, Robustheit, gutes Zweikampfverhalten und eine solide Ausbildung. In der abgelaufenen Oberliga-Saison stand er regelmäßig im Kader der Arminen und sammelte knapp 1.000 Einsatzminuten gegen zahlreiche etablierte Oberliga-Mannschaften."
Cheftrainer und Sportlicher Leiter Engin Yavuzaslan verfolgte die Entwicklung des Innenverteidigers bereits über einen längeren Zeitraum: „Christopher war einer der Spieler, die wir schon früh auf unserer Liste hatten. Er hat in den vergangenen Jahren bei starken Ausbildungsvereinen gearbeitet und sich in der Oberliga Westfalen gegen erfahrene Gegenspieler behauptet. Für sein Alter bringt er bereits eine gute Reife im Spiel mit. Uns hat vor allem gefallen, dass er sehr klar weiß, welchen Weg er gehen möchte. Er sucht keine bequeme Lösung, sondern eine sportliche Herausforderung. Genau diese Einstellung brauchen wir für die kommende Saison."
Besonders überzeugt zeigte sich der Trainer von der Mentalität des Neuzugangs. „Er kommt nicht nach Ahlen, um einfach nur Teil des Kaders zu sein. In den Gesprächen hat man gemerkt, dass er sich entwickeln, Verantwortung übernehmen und sich seinen Platz erarbeiten möchte. Solche Spieler passen zu dem Weg, den wir aktuell einschlagen.“
Rasper freute sich auf die neue Aufgabe: „Die Gespräche mit Engin und den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und ehrlich. Mir wurde klar aufgezeigt, was hier aufgebaut werden soll und welche Rolle ich dabei spielen kann. Das hat mich überzeugt. Rot Weiss Ahlen ist trotz des Abstiegs weiterhin ein großer Verein mit einer besonderen Strahlkraft in der Region. Ich freue mich darauf, Teil dieses Neuanfangs zu sein.
Der 21-Jährige sieht den Wechsel als wichtigen Schritt in seiner Entwicklung. „Ich komme aus einem sehr leistungsorientierten Umfeld und möchte mich auch weiterhin auf hohem Niveau beweisen. Die Westfalenliga wird eine anspruchsvolle Liga sein, aber genau darauf freue ich mich. Ich möchte meinen Beitrag leisten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und die Ziele des Vereins erreichen.“
Mit Tim Breuer und Louis Krieg haben währenddessen zwei weitere Akteure aus dem Bestandskader ihre Zusage gegeben. Aus der eigenen Jugend werden mit Johny Al Ibrahim, Nick Appelganz und Siyar Atalan drei Offensivkräfte hochgezogen.
Kader RW Ahlen 2026/27 (19 Spieler, Stand 27. Juni):
Torwart: Jovan Jovic (23)
Abwehr: Tim Breuer (24), Oktay Dal (30), Louis Krieg (21), Christopher Rasper (21), Bruno Soares (37), Philimon Tawiah (27), Semih Tirgil (21), Franko Uzelac (31)
Mittelfeld: Ilias Anan (30), Ervin Catic (28), Gianluca Di Vinti (26), Jan Holldack (30)
Angriff: Johny Al Ibrahim (18), Nick Appelganz (18), Siyar Atalan (19), Marc Heider (40), Tolga Özdemir (24), Davin Wöstmann (27)
Trainer: Engin Yavuzaslan (45)
Zugänge: Jovan Jovic (23, SC Preußen Münster II), Tolga Özdemir (24, SV Schermbeck), Ilias Anan (30, SG Wattenscheid 09), Ervin Catic (28, SV Wilhelmshaven), Siyar Atalan (19, Rot Weiss Ahlen), Johny Al Ibrahim (18, Rot Weiss Ahlen), Nick Appelganz (18, Rot Weiss Ahlen), Semih Tirgil (21, Westfalia Rhynern), Christopher Rasper (21, DSC Arminia Bielefeld II)
Abgänge: Marius Müller (30, ASC 09 Dortmund), Erik Heidbrink (23, Lüner SV), Jan Nzeba-Bost (20, VfL Bochum II), Iskender Aslan (21, SC Wiedenbrück), Fabian Holthaus (31, Hammer SpVg), Gideon Guzy (23, SV Schermbeck), Alexander Hahnemann (34, DJK Vorwärts Ahlen), Ben Binyamin (25, TuS Ennepetal), Aristote Lufuankenda (25, Eupen*), Kilian Hornbruch (25, SV Eintracht Hohkeppel), Aaron Osei Bonsu (21, Ziel unbekannt), Keleb Nwubani (23, Ziel unbekannt), Mike Pihl (33, Ziel unbekannt), Emro Curic (25, Ziel unbekannt), Lukas van Ingen (22, SV Rödinghausen), Bernad Gllogjani (29, Westfalia Herne), Hendrik Rauf (28, Beckumer SpVg)