RW Ahlen verpasst Big Points im Abstiegskampf von Softik Miller · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: miller

Im Nachholspiel der Oberliga Westfalen trennen sich RW Ahlen und TUS Hiltrup mit einem 0:0, ein Resultat was nur Hiltrup weiter hilft. Für die stark abstiegsgefährdeten Wersestädter ist das Unentschieden auch aufgrund der couragierten Leistung und der Situation im Abstiegskampf wie eine gefühlte Niederlage.



Faserriss bei Di Vinti





Ohne die verletzten Di Vinti (Muskelfaserriss), Holldack (Muskelfaserriss) und Pihl (Muskelbündelriss), verzichtete Trainer Marcel Stöppel aus sportlichen Gründen auf Fabian Holthaus und Marius Müller. Laut Fupa Informationen werden beiden Spielern fehlendes Engagement im Abstiegskampf vorgeworfen. Auch die Leistung in Lippstadt spielte dabei eine Rolle.



Stabiles Fundament in der Defensive





Die Mannschaft von Marcel Stöppel war auf Wiedergutmachung aus. Die Niederlage in Lippstadt sollte aus den Köpfen der Spieler raus. Breuer, Uzelac und Oktay Dal bildeten die Dreierkette in der Abwehr, Nwubani fügte sich als Sechser ein. Tawiah der ansonsten auf der defensiven Mittelfeldposition zu finden ist, rückte eine Position im Mittelfeld nach vorne, auch bei der Ausführung der Ecken spielte er eine wichtige Rolle. Bestnoten sammelt Guzy, setzte sich phasenweise gut durch über Außen, ließ mehrere Gegenspieler gekonnt stehen und spielte viele Pässe in die gefährliche Zone. Die Flanken sorgen für Unruhe im gegnerischen Strafraum.



Motivierte Hiltruper bleiben größtenteils ungefährlich



Gegen ihren EX-Trainer brauchten die Hiltruper etwas, um sich im Wersestadion einzufinden. Die im Gegensatz zum Lippstadt Spiel diesmal sehr sicher und stabil stehende Ahlener Abwehr ließ nur wenig zu und musste in den kompletten 90 Minuten nur zweimal tief durchatmen. Ein Tor hätte Mittmann in den ersten 45 Minuten erzielen können, jedoch verkürzte Van Ingen geschickt den Winkel. In der zweiten Halbzeit ließ Bußmann etwas hektisch die Führung für die Hiltruper liegen, als der Ball per Zufall vom Knie des Mitspielers Johannknecht vor dem Tor bei ihm landete, er aber überhastet über das Gehäuse zog(56.)



Ansonsten war es das von Hiltruper Seite, die ansonsten wenig Torgefahr ausstrahlten und mit Ball wenig Ideen hatten hinter die Kette der Ahlener zu kommen. RW Ahlen arbeitete, kämpfte und gewann die Vielzahl an Bällen. Die Art des Auftritts im Vergleich zur letzten Partie in Lippstadt war eine deutliche Leistungssteigerung. Den Plan des Trainers haben seine Spieler gut umgesetzt bekommen. Sie erledigten ihre Sache mehr als ordentlich, aber schafften es nicht sich zu belohnen. Zahlreiche gute Torchancen wurden liegen gelassen.



Böcker verhindert mehrfach den Rückstand



Schon in den ersten Minuten musste Böcker sich auszeichnen. Erst verhinderte er gegen Binyamin den Rückstand(4.), dann fischte er sensationell einen Flugkopfball von Heider nach einer Ecke aus dem Tor(18.). Das Tor wollte aber einfach nicht fallen. Pech hatten die Rot-Weißen auch, als ein Hiltruper den Ball bei einem Klärungsversuch an die eigene Latte knallte. Mit der Leistung in der ersten Halbzeit war der RW Trainer einverstanden: "Meine Mannschaft hat heute die Leistung auf dem Platz gebracht, die ich von ihnen sehen wollte. Wir haben einen enormen Aufwand betrieben, um etwas Zählbares aus dem Spiel zu nehmen. Von der Einstellung kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich habe da eigentlich keine negativen Aspekte."



Ein 0:0 zur Pause was nicht hätte sein müssen. Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht. Es waren weiterhin die Ahlener, die hier den Ton angaben und das Spiel kontrollierten. Die 526 Zuschauer sahen die erste Möglichkeit von RW in der zweiten Hälfte bereits in der 49. Minute. Gllogjani nickte ungedeckt vorbei(49.). Weitere Großchancen durch Breuer per Kopf(72.) und ein Fallrückzieherversuch von Heider nach Guzy Flanke(75.) fanden nicht den Weg ins Tor. Nur durch eine exzellente Leistung von Torhüter Böcker und der eigenen Chancenverwertung sollte kein Tor fallen, wie auch Marcel Stöppel richtig einordnete: "Wir hätten hier zwingend das 1:0 machen müssen, was durch unsere Chancen hier nicht unverdient gewesen wäre". Dennoch betont er weiter: Fakt ist, wenn ich aber die Leistung vom Hiltrup Spiel mit dem in Lippstadt vergleiche, dann liegen hier Welten dazwischen".



Hiltrup bringt das 0:0 geschickt über die Zeit



Der erhoffte Ertrag bliebt aus. In der letzten Viertelstunde wollte Hiltrup das 0:0 und den Punkt nur noch über die Zeit bringen. Mit vier Wechseln in den letzten fünfzehn Minuten, zwei gelben Karten und kleineren Verletzungsunterbrechungen nahmen sie geschickt die Zeit von der Uhr und störten so den Ahlener Spielfluss. Es blieb trotz dreiminütiger Nachspielzeit und den frisch eingewechselten Curic und Wöstmann bei einem 0:0. Trotz der gefühlten Niederlage blickt der RWA Coach optimistisch in die Zukunft und stellt eine klare Forderung an seine Spieler: "Ich werde nicht müde zu betonen, dass ich von jedem einzelnen Spieler aus meiner Mannschaft den nötigen Engagements im Abstiegskampf einfordere. Das war in Lippstadt in keiner gespielten Minute der Fall gewesen. Darüber habe ich mit meiner Mannschaft in aller Deutlichkeit gesprochen"so Stöppel. Dabei greift der Trainer hart durch, wie die Nichtnominierung der Spieler Fabian Holthaus und Marius Müller zeigt, die eine Denkpause bekamen. Weiter unterstreicht der Coach:" Die Reaktion darauf stellt mich zufrieden. Mit der heutigen Leistung bin ich sicher, dass wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren werden".



Mit dem Punkt gibt RW Ahlen die rote Laterne wieder nach Ennepetal zurück und springt in der Tabelle vom neunzehnten auf den achtzehnten Tabellenplatz. Der Rückstand beträgt zum rettenden Ufer weiterhin sechs Punkte, um mit Finnentrop gleichzuziehen, sieben um die SG zu überholen.



Hiltrup Trainer Raul Prieto fasste sich kurz: "Wir haben heute ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel gesehen. Ahlen hatte viel mehr Ballbesitz gehabt. Das 0:0 ist am Ende ein gerechtes Ergebnis. Wir haben uns mit allen Mitteln dagegen gewehrt hier ein Gegentor zu kassieren und nehmen den Punkt gerne mit."