Die Taiwan-Kooperation wurde am 28. Juli besiegelt. – Foto: David Schneller

RW Ahlen: Taiwan-Kooperation trägt Früchte - Nationalspieler kommt Oberligist Rot Weiss Ahlen absolvierte in der Sommervorbereitung ein Trainingslager in Taiwan. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen RW Ahlen Martin Baudelet

Es war der Beginn einer historischen Partnerschaft. Vom taiwanesischen Erstligisten Tai Chung Rock FC (TCRFC) wurde eine große Ahlen-Delegation eingeladen, die beim dortigen Turnier den 1. Platz belegte. Zudem wurde eine langfristig ausgerichtete Partnerschaft mit Fokus auf Jugendförderung, sportlichem Austausch und kultureller Zusammenarbeit vereinbart, die nun schon den ersten Neuzugang bringt. Der 22-jährige Martin Baudelet bekommt bei Rot Weiss Ahlen die Chance, sich im deutschen Fußball weiterzuentwickeln. Dies hat der Verein gegenüber seiner Fan-Community bereits bestätigt, nachdem der Spielerberater den Transfer bei transfermarkt.de öffentlich gemacht hat. Dort stand der gelernte Innenverteidiger seit August eigentlich bei Eastern District in der 1. Liga Hongkongs unter Vertrag.

Baudelet ist in Taiwans Hauptstadt Taipeh geboren, hat das Fußballspielen aber in Frankreich erlernt, bevor er mit 18 Jahren nach Kanada wechselte und von 2021 bis 2025 im dortigen semiprofessionellen Fußball unterwegs war. Gleichzeitig stand er in seiner asiatischen Heimat aber stets auf dem Zettel und wurde im vergangenen Jahr erstmals zur A-Nationalmannschaft Taiwans eingeladen. Fünf Länderspiele stehen bislang in seiner Vita. Offiziell tritt Taiwan in internationalen Wettbewerben übrigens unter der Bezeichnung Chinesisch Taipeh an. Derzeit weilt Baudelet mit der U23-Nationalmannschaft bei der AFC U23 Asienmeisterschaft-Qualifikation in Jordanien. Drei Spiele stehen mit Chinesisch Taipeh ab heute bis zum 9. September auf dem Programm, bevor der gelernte Innenverteidiger nach Deutschland kommen wird.