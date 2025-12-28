RW Ahlen: Regionalliga-Routinier soll Abwehr stabilisieren

– Foto: David Schneller

An Weihnachten verließ der erst im Oktober verpflichtete Chefcoach René Lewejohann Rot Weiss Ahlen in Richtung Regionalliga zum 1. FC Bocholt. Aus der vierthöchsten Spielklasse kommt nun der erfahrene Innenverteidiger Franko Uzelac (31), der erst im vergangenen Sommer vom damaligen Regionalliga-Meister MSV Duisburg zu den Sportfreunden Lotte gewechselt war. Der 262-fache Regionalliga-Akteur hat einen langfristigen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben

Der 31-Jährige ist in Ahlen geboren und bringt eine klangvolle Vita mit. Uzelac absolvierte in seiner Laufbahn 262 Partien in den Regionalligen West, Nord und Nordost (u. a. Alemannia Aachen, VfB Oldenburg und SV Babelsberg) und kam bei den Würzburger Kickers sogar zu sieben Einsätzen in der 2. Bundesliga und 3. Liga. In der laufenden Saison war Uzelac zunächst absoluter Stammspieler bei Lotte und stand an den ersten elf Spieltagen immer in der Startelf. Ab Mitte Oktober änderte sich dieses jedoch und Uzelac fand kaum noch Berücksichtigung. Einen seiner größten Erfolge feierte er zuvor in der Zeit in Aachen von 2021 bis 2024, als er an die 100 Pflichtspiele absolvierte und maßgeblich am Drittliga-Aufstieg beteiligt war.

Der Sportliche Leiter Luka Tankulic sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Schritt: „Franko

bringt genau das Profil mit, das wir gesucht haben. Er ist extrem erfahren, kennt Drucksituationen aus vielen Jahren im höherklassigen Fußball und weiß, wie man Verantwortung übernimmt. Dazu kommt der Bezug zu Ahlen – er weiß, was dieser Verein und diese Stadt bedeuten. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft sportlich und mental sofort weiterhelfen wird.“ „Für mich ist es etwas Besonderes. Ich bin hier geboren und freue mich sehr auf diese Aufgabe. Die Gespräche waren offen und klar – mir wurde eine Rolle mit Verantwortung aufgezeigt, und genau das reizt mich. Ich bringe viel Erfahrung mit und möchte der Mannschaft helfen, Stabilität zu gewinnen und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen", so Uzelac zu seinem Wechsel.