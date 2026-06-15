RW Ahlen: Oberliga-Topscorer bleibt überraschend

Seit drei Jahren gehört Gianluca Di Vinti zu den Offensivakteuren, die konstant in der Oberliga Westfalen zweistellige Scorerzahlen einfahren. Beim SV Westfalia Rhynern waren es 25 Scorer von 2023 bis 2025. Auch beim Ahlener Abstieg war Di Vinti immerhin elfmal erfolgreich (vier Tore/sieben Assists). Nun hat Rot Weiss Ahlen seinen langfristigen Verbleib bis 2028 verkündet. Es ist offiziell die erste Vertragsverlängerung nach dem "Supergau".

In der Pressemitteilung heißt es, "dass sich Di Vinti bewusst dafür entschieden hat, den Neuaufbau bei Rot Weiss Ahlen aktiv mitzugestalten und langfristig Verantwortung zu übernehmen. Der Offensivmann war einer der Leistungsträger der Mannschaft und überzeugte vor allem durch seine Einsatzbereitschaft, seine Intensität und seine Mentalität."

Für Engin Yavuzaslan, Cheftrainer und Sportlicher Leiter, ist die Verlängerung ein wichtiges Zeichen für die Zukunft des Vereins: „Die Verlängerung von Gianluca ist für uns ein starkes Signal. Ich kenne ihn seit vielen Jahren aus der Oberliga und weiß genau, welche Qualitäten er mitbringt. Er ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt, immer vorangeht und auf dem Platz eine enorme Mentalität ausstrahlt. Dass er sich trotz des Abstiegs bewusst für Rot Weiss Ahlen entschieden hat, zeigt seine Identifikation mit dem Verein und unseren gemeinsamen Weg. Solche Spieler brauchen wir für den Neuaufbau."