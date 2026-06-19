RW Ahlen: Nächster Offensiv-Neuzugang besitzt viel Oberliga-Erfahrung

Mit Catic gewinnt der RWA einen erfahrenen Offensivspieler hinzu, der sowohl auf den Außenbahnen als auch in vorderster Angriffsreihe eingesetzt werden kann. Zuletzt stand der Angreifer beim SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen unter Vertrag. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 22 Ligapartien und steuerte drei Tore sowie vier Vorlagen bei. Zuvor sammelte er unter anderem Erfahrungen beim Türkspor Dortmund, TuS Bövinghausen und Rot-Weiß Erfurt. Insgesamt blickt der Offensivspieler auf 89 Partien in der fünfthöchsten Spielklasse zurück.

Cheftrainer und Sportlicher Leiter Engin Yavuzaslan freut sich über die Verpflichtung: „Ervin bringt Erfahrung, Mentalität und eine gute Qualität für unsere Offensive mit. Er kennt den Fußball in den Oberligen und weiß, worauf es in einer Mannschaft ankommt. In den Gesprächen hat er deutlich gemacht, dass er Lust auf die Aufgabe bei Rot Weiss Ahlen hat und den Neuaufbau mit voller Überzeugung angehen möchte. Genau solche Spieler suchen wir für unseren Weg.“

Catic blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit Rot Weiss Ahlen waren von Anfang an sehr positiv. Man hat gespürt, dass der Verein nach dem Abstieg wieder etwas aufbauen möchte und dafür einen klaren Plan verfolgt. Rot Weiss Ahlen ist trotz der aktuellen Situation ein Verein mit großer Tradition, einem starken Umfeld und einer besonderen Strahlkraft. Für mich war deshalb schnell klar, dass ich diesen Weg gerne mitgehen möchte. Ich freue mich auf die Mannschaft, die Fans und die Aufgabe, die vor uns liegt.“