RW Ahlen: Nächster Neuzugang von Bochum II

Nachdem zum Jahreswechsel Coach Marcel Stöppel sowie Angreifer Bernad Gllogjani präsentiert wurden, kommt nun der 22-jährige Keleb Nwubani vom Regionalligisten VfL Bochum II. Zuvor war bereits Jan Nzeba-Bost (19) per Leihe von den Ruhrpottlern verpflichtet worden. Nwubani wurde im Winter jedoch ganz aussortiert und schließt sich nun bis Saisonende den Wersekickern an.

Nwubani ist irischer Staatsbürger, misst 1,92 Meter und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung im westfälischen Amateuroberhaus mit. 57 Oberliga-Partien hat er von 2021 bis 2024 für den TuS Erndtebrück, den SC Preußen Münster II und Bochum II absolviert. Eine Schulterverletzung setzte ihn in der vergangenen Saison lange außer Gefecht. Nach seinem Comeback im Mai 2025 gehörte er nach dem Aufstieg in die Regionalliga weiterhin zum Kader, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. Seine fußballerische Ausbildung hatte er in England genossen, bevor er im Sommer 2020 vom TuS Erndtebrück nach Deutschland gelotst wurde. Corona sorgte damals bekanntlich noch für ein Jahr Pause im Amateurfußball.

In der Pressemitteilung schreibt Rot Weiss Ahlen: "Mit der Verpflichtung setzt Rot Weiss Ahlen bewusst auf einen entwicklungsfähigen Defensivspieler, der in der aktuellen Situation zusätzliche Optionen in der Innenverteidigung bieten soll." Der Sportliche Leiter Luka Tankulic sagt: „Keleb bringt körperliche Präsenz und ein gutes Grundverständnis für die Innenverteidiger-Position mit. Er hat in jungen Jahren bereits verschiedene Stationen durchlaufen und kennt den Anspruch, sich täglich beweisen zu müssen. Wir sehen in ihm eine sinnvolle Ergänzung für unseren Kader, die uns kurzfristig Optionen gibt und gleichzeitig Entwicklungspotenzial besitzt.“