RW Ahlen: Nackenschlag bei Lewejohann-Debüt - "Die Mannschaft lebt"

Gegen die SpVgg Vreden gab Coach René Lewejohann für RW Ahlen sein Ligadebüt, das jedoch kein gutes Ende nahm. Maximilian Hinkelmann erzielte kurz vor der Pause das "Goldene Tor des Tages" zum knappen Auswärtssieg im Wersestadion.

Fehlendes Spielglück, nicht vorhandenes Selbstvertrauen und ausgelassene Torchancen brachten RW Ahlen in einem kämpferischen Spiel um den Lohn. Trotz zweier Riesendinger in der Schlussphase wollte der Ball nicht über die Linie. Bezeichnend war die letzte Szene des Spiels. Es lief bereits die siebte Minute der Nachspielzeit, als Gucciardo nochmal durchatmete, den Eckball scharf vor das Tor brachte, wo Curic zum Schuss kam und an der vielbeinigen Abwehr hängen blieb. Der Ball landete anschließend vor den Füßen von Wöstmann, doch aus bester Position schaffte er es nicht, den Ball über die Linie zu bugsieren, sondern jagte stattdessen das Leder rechts am Tor vorbei. Die Zuschauer war bereits der Jubelschrei auf den Lippen. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff von Schiedsrichter Cengiz Kabalakli. "Das war eine tausend prozentige von Wösti. Ich mache ihm da keinen Vorwurf, aber er weiß auch selbst, dass so einer einfach rein muss", betont RWA-Coach Lewejohann.

Lewejohann hatte die Mannschaft auf sechs Positionen im Vergleich zur Partie in Wattenscheid verändert. Hanchard fehlte aufgrund seiner Gelb/Roten Karte aus dem vergangenen Ligaspiel. Marius Müller, leicht angeschlagen vom Fieber aus den letzten Tagen, nahm auf der Bank Platz. Freiberger fiel mit muskulären Problemen aus. Auch Baudelet, Soares, Krieg und Lufuakenda standen alle verletzungs- oder krankheitsbedingt nicht zur Verfügung.

Wechsel auf der Torhüterposition

Die überraschendste Maßnahme war der Wechsel im Tor. Schon im Pokal stand Veith Walde anstatt Alexander Hahnemann im Tor. Lewjohann erklärt: "Unter Rücksprache mit meinem Torwarttrainer Hendrik Rauf haben wir uns zusammen dazu entschieden, einen Wechsel vorzunehmen. Wir haben uns zusammen für Veith entschieden. Es herrscht einfach ein großer Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition." Er sah eine ordentliche Leistung seines Schlussmannes: "Er hat heute viel Ruhe ausgestrahlt und einen Kopfball aus vier Metern stark gehalten."

Stabile Defensive als Grundstein

Im 4-4-2 vor 501 Zuschauern überließ Ahlen seinem Kontrahenten überwiegend den Ball und versuchte selbst aus einer geordneten Defensive nach Balleroberungen schnell nach vorne zu kommen. Die neu formierte Defensive um Pihl, den jungen Innenverteidiger Breuer und Limprecht, sowie Hornbruch auf links machten ihren Job hervorragend. Bis zur 40. Minute ließ man keine echte Torchance zu. Erst kurz vor dem Ende der ersten Hälfte konnte Sinner unbedrängt flanken und fand den Kopf von Hinkelmann (43.). Zum äußerst ungünstigen Zeitpunkt fiel das 24. Gegentor der Saison, das den Rückstand zur Pause bedeutete.

Lewejohann war äußerst präsent an der Seitenlinie, gab sich lautstark und lobte seine Spieler bei gelungenen Aktionen. "Es war kein fußballerischer Leckerbissen. Es ging heute einzig darum, die Zweikämpfe zu gewinnen und über die Mentalität ins Spiel zu kommen. Wir wollten defensiv stabil stehen. Bis auf das Gegentor hat meine Mannschaft kaum etwas zugelassen", fasste er die erste Halbzeit zusammen.

Einsatz und Kampf stimmen

Mit Wut im Bauch rannte Ahlen dem Rückstand hinterher, versuchte nun aber deutlich mehr in das Spiel zu investieren. Ein leichtes Übergewicht wurde immer erkennbarer. Man konnte der Mannschaft in Sachen Einsatz, Laufbereitschaft und Wille keinen Vorwurf machen. Das Bemühen war deutlich zu erkennen, es fehlte aber einfach das Selbstbewusstsein sowie die Durchschlagskraft, um vorne auch mal Freiräume zu schaffen. Holthaus zirkelte einen Freistoß direkt auf das Tor (53.). Es folgte ein Doppelwechsel. Für Di Vinti und Sezer, die beide bemüht, aber offensiv glücklos blieben, kamen mit Curic und Müller zwei frische Offensivkräfte (62.). Curic, dieses Mal auf der Außenbahn in offensiverer Rolle eingesetzt, konnte mit einigen Tempovorstößen die gegnerische Abwehr vor Probleme stellen. "Man kann nicht erwarten, dass die Jungs nach zwei Trainingseinheiten und dem Erfolg im Pokal befreit aufspielen. Es war schon klar, dass wir eine gewisse Struktur gegen den Ball hineinbringen wollten. In der zweiten Halbzeit wollten wir die Balance zwischen langen Bällen und dem spielerischen finden", so Lewejohann.

Ahlen lässt hochkarätige Möglichkeiten aus

Die Zuschauer spürten, dass noch nichts verloren ist. Mit viel Energie spielten sich die RWA-Akteure nach vorne, kämpften, ackerten und bissen sich ins Spiel. Eine dicke Möglichkeit vergab Binyamin aus halbrechter Position, sein Schuss kratzte Vredens Keeper Breuers stark aus dem Winkel (72.). Das eingewechselte Eigengewächs Kosar nagelte die Kugel nur an die Latte (90+1.). Trotz Feldüberlegenheit und einem Plus an Eckbällen wollte der Ausgleich nicht fallen. Mit dem Schlusspfiff vergab Wöstmann die erwähnte "tausendprozentige Chance".

Lewejohann fand positive Worte für den Einsatz der Mannschaft: "Das sind die Situationen, auf die wir in der zweiten Halbzeit hingearbeitet haben. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie lebt. Für mich war gut zu sehen, dass sie es können. Für uns ist es ein Nackenschlag, ein Negativerlebnis. Kampf und Einsatz haben aber gestimmt. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt."

Tabellensituation und fehlendes Selbstvertrauen

Es war ein kämpferischer Auftrifft, bei dem das nötige Spielglück gefehlt hat. Die Mannschaft zeigte vor allem in der zweiten Hälfte die Bereitschaft, alles in die Waagschale zu werfen, wurde aber letztlich nicht belohnt. Auch Lewejohann, der in der Schlussphase seine Mannschaft unermüdlich anfeuerte, musste mit ansehen, das trotz guter Leistung bei seinem Debüt im Wersestadion seine Truppe weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz bleibt. Trotz der Tabellensituation ist er guter Dinge: "Klar ist es auch ein wenig der Tabellensituation geschuldet. Als Tabellenvorletzter fehlt dir einfach das nötige Selbstvertrauen vor dem Tor. Natürlich geht die hohe Anzahl an Gegentoren nicht spurlos an den Spielern vorbei. Es ist natürlich auch ein psychologisches Ding, wenn du Vorletzter bist. Wenn du da unten stehst, dann geht mal ein Ball an die Latte, wenn du oben steht, geht so ein Ding mal von der Unterkante der Latte ins Tor und springt nicht wieder raus. Das ist dieser psychologische Bann, den wir in den nächsten Spielen brechen wollen."

Krisengipfel in Ennepetal

Im nächsten Ligaspiel kommt es zum Krisengipfel beim noch sieglosen Schlusslicht TuS Ennepetal. Auf der heutigen Leistung dürften die Wersekicker aufbauen können. Lewejohann wird zeigen müssen, dass er die Mannschaft wieder zum Leben erweckt hat. Dafür wird unbedingt ein Knipser benötigt, damit in Ennepetal nicht wieder die Null auf der Anzeigentafel steht.