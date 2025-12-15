RW Ahlen leiht zwei Defensiv-Talente aus der Regionalliga aus

(v. l.:) Luka Tankulic, Iskender Aslan, Jan Nzeba-Bost und Rene Lewejohann. – Foto: David Schneller

Zwei Talente aus der Regionalliga West sollen die Mannschaft von Coach René Lewejohann zur Rückrunde leihweise verstärken. Iskender Aslan (21) vom SC Wiedenbrück und Jan-Nzeba Bost (19) vom VfL Bochum II werden bis Saisonende für die Wersekicker auflaufen.

Der 21-jährige Aslan stammt aus dem Nachwuchs des SV Lippstadt 08 (u. a. U17-Bundesliga) und wechselte anschließend in die U19 des SC Wiedenbrück. Dort durchlief er den Übergang in den Seniorenbereich und ist seit Sommer 2024 offiziell Teil des Regionalliga-Kaders. Sein Debüt in der vierthöchsten Spielklasse feierte er sogar bereits mit 17 Jahren. Bis heute kam der gelernte Defensivmann aber lediglich auf 16 Regionalliga-Einsätze. "Aslan agiert vorwiegend als Rechtsverteidiger, wo er seine Dynamik, Konsequenz im Zweikampf und hohe Laufbereitschaft einbringt. Mit seinem Tempo und seinem Mut im Spiel nach vorne soll er dem Ahlener Spiel auf der rechten Seite neue Impulse verleihen", heißt es in der Pressemitteilung.

Der 19-jährige Bost besitzt die deutsche und die kongolesische Staatsbürgerschaft und wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und VfL Bochum ausgebildet. Nach Stationen in der U17 und U19 des VfL wurde Nzeba-Bost im Sommer 2024 in die neu gegründete U21 hochgezogen, obwohl ihn damals noch ein Kreuzbandriss lange außer Gefecht setzte. Im April 2025 feierte der defensive Mittelfeldspieler sein Comeback und bekanntlich den Aufstieg in die Regionalliga. In der laufenden Saison kam er lediglich zu einem Kurzeinsatz am 1. Spieltag.