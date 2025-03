RW Ahlen kapituliert vor den Kosten - nur 500 Zuschauer zugelassen

Heute, 19:30 Uhr Rot Weiss Ahlen RW Ahlen SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 19:30 live PUSH

FuPa Westfalen hat aus Ahlener Kreisen erfahren, dass die Sicherheitsauflagen der Polizei so hoch sind. Um mehr Zuschauer reinlassen zu dürfen, hätten die Rot-Weißen wesentlich mehr Geld in die Sicherheit stecken müssen. Kosten, die der frühere Regionalligist derzeit nicht tragen kann, so dass man sich auf diese Zuschauerbegrenzung eingelassen hat.