RW Ahlen: Ideenloser Auftritt - Luka Tankulic vor dem Aus?

Erstes Gegentor bereits nach wenigen Sekunden.



Die 506 Zuschauer sahen schon in der ersten Hälfte eine spielerische Überlegenheit der Münsteraner. Es dauerte nicht mal eine Zeigerumdrehung, da stach der Topscorer der U23 zu. Der Ex-Ahlener De Lemos vernaschte Curic, der auf der Außenverteidigerposition völlig überfordert war und zur Halbzeit ausgewechselt wurde, mit Leichtigkeit, und brachte eine butterweiche Flanke, die Marvin Schulz, der nicht wirklich mit seiner Größe besticht, mit dem Kopf im Tor verwertete (1.)



Kapitän Fabian Holthaus verletzt raus.



Der Matchplan, den sich Tankulic zu Recht gelegt hatte, war schon nach wenigen Minuten über den Haufen geworfen. "Brennen sollen die Spieler", forderte er vor der Partie ein. Doch Derbycharakter kam nur zwischen der zehnten bis dreißigsten Minute auf. Auch wenn mit Fabian Holthaus Mitte der ersten Halbzeit ein wichtiger Führungsspieler in der Abwehr verletzungsbedingt heraus musste, konnte dies keine Ausrede für die Nichtleistung sein.



Schwache Defensivleistung - Schulz mit Doppelpack



Das Fehlen des Kapitäns machte sich bemerkbar. Nach seiner Auswechslung fielen relativ schnell die Tore zum 0:2 und 0:3. Dem zweiten Münsteraner Tor ging ein Ballverlust von Binyamin auf der linken Seite voraus. Der schnelle Hausotter sah Marvin Schulz kommen, legte quer und schon stand es durch den Doppelpacker 0:2. Kurz vor dem Halbzeittee herrschte große Unordnung im Ahlener Sechzehner, ein RW-Spieler versuchte einen hohen Ball zu klären, leicht abgefälscht landet die Kugel bei Tidiane Gueye. Der ehemalige Ahlener Spieler, der für seine Farben mit der Kapitänsbinde aufgelaufen war, zog aus der zweiten Reihe ab und schloss mit einem verdeckten Schuss zum 0:3 ab. Keine Abwehrmöglichkeit für Hahnemann im Kasten, der die Kugel zu spät sah, um zu reagieren. "Wir wollten eigentlich im Vergleich zum Clarholz-Spiel griffiger sein", seufzte der Trainer nach Spielende. Die erste Halbzeit fasste der Trainer recht emotionslos zusammen: "Zur Halbzeit stand es völlig zu Recht 0:3. Es ist dann natürlich schwer aus so einem Leistungsloch herauszukommen. Wir führen Gespräche mit den Spielern, aber davon spiegelt sich nichts auf dem Platz wider. Ich habe nicht bei jedem Spieler die Bereitschaft gesehen, hier 100 % für den Verein zu geben."



EX-RWA-Spieler De Lemos und Gueye begeistern mit Spielwitz.



Mit dem 0:3 war der Drops quasi gelutscht. Zwar versuchte Tankulic, mit einem Doppelwechsel für frische Impulse zu sorgen, nahm Curic und Keskinkilic aus dem Spiel, die beide defensiv nicht energisch genug gegen den Ball arbeiteten, und brachte Pihl sowie Wöstmann. Beide Einwechselspieler fielen aber eher negativ auf, kassierten beide die Gelbe Karte. Pihl relativ schnell nach einem Foul im Zweikampf und Wöstmann bei einem unnötigen Frustfoul. Später ließ er sich sogar von einem Münsteraner Spieler fast zu einen Gelb/Roten Karte provozieren. Schiedsrichterin Nadine Westerhoff löste die Situation aber, ohne eine Karte zu zeigen. Anders dagegen präsentieren sich die ehemaligen Ahlener Spieler De Lemos und Gueye. De Lemos konnte seine vierte Vorlage in der laufenden Saison verzeichnen und Gueye spielte sehr erwachsen, war Antreiber im Mittelfeld und konnte entscheidende Offensivaktionen einleiten.



Münster nimmt Fuß vom Gaspedal



Münster fiel in der zweiten Halbzeit in den Verwaltungsmodus, schob die Kugel nur noch hin und her und hielt das Resultat noch in Grenzen. Denn von Ahlen war zu dem Zeitpunkt keine Gegenwehr mehr zu erkennen. Die Mannschaft hatte sich mit der Niederlage bereits abgefunden, ging nur noch sporadisch in die Zweikämpfe und ließ Münster leichtfertig machen. Die Köpfe waren unten, die Hoffnung erloschen. Kleinere Unterbrechungen, mehrere Wechsel des Münsteraner Trainers, der Spieler aus der zweiten Reihe zu Spielminuten verhalf, sorgten bei RW für Zeitgewinn.



"Das ist mir alles zu billig."



Trotzdem konnte Münster noch für das fällige 0:4 sorgen. Erst scheiterte Sayin am Torhüter, dann konnten gleich drei Ahlener Gegenspieler den eingewechselten Demirhan nicht beim Abschluss hindern, sodass die Kugel links ins Eck fiel. Ein Tor bezeichnend für den Auftritt und der Gesamtleistung auf dem Platz. "Das ist mir alles zu billig. Wir haben wieder mal richtig schlecht verteidigt. Die Münsteraner Spieler sind mit einfachsten Mittel durchgekommen. Wenn wir den Ball haben, dann geht das immer viel zu langsam. Das ist überhaupt keine Energie zu spüren", äußert sich Tankulic sehr kritisch über die Leistung im Derby.



"Das sind nicht die Spieler, die wir verpflichtet haben."



Dank der ausgelassenen Chancenverwertung war das Ergebnis am Ende für Ahlen noch im Rahmen ausgefallen. Im Rückraum verzog Hausotter nach einem Pass von Marvin Schulz nur knapp (33.), der letztgenannte verpasste sein Hattrick nach einem Zuspiel von Gueye (44.), Hausotter verfehlte das Tor nur um Haaresbreite (58.), ein Kopfball von Delmoni flog nur knapp vorbei (82.) und Hoti konnte von Hornbruch und Rizaj nicht gestoppt werden, bekam aber nur ein Schüsschen zustande (86.). Lukas Tankulic ging hart ins Gericht mit seinen Spielern: "Ich bin ziemlich enttäuscht von der Mannschaft, über die eine oder andere Nichtleistung meiner Spieler. So eine Performance im Derby hinzulegen, das sind nicht die Spieler, die wir verpflichtet haben."



Tankulic vor dem Aus



Die Ahlener Verantwortlichen dürften nach so einer Vorstellung vor eigenem Publikum und ausgerechnet in einem Derby nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Es war bereits die dritte hohe Niederlage vor den eigenen Fans, nach dem 1:6 gegen Westfalia Rhynern und dem 0:4 gegen ASC 09 Dortmund im Wersestadion. Dabei geht es um die Art und Weise, wie sich die Mannschaft in der zweiten Hälfte präsentierte. Kein Vertrauen in den eigenen Abschluss, eine nicht vorhandene Offensive, kaum Torchancen, viele Aussetzer in der eigenen Abwehr. Eine Mannschaft, die stark verunsichert ist, keine neuen Impulse bringen kann, wo die Chemie nicht passt und insgesamt ideenlos agiert, muss nun stark aufpassen, nicht im Abstiegskampf zu versinken. Für Trainer Tankulic könnte es der letzte Auftritt an der Seitenlinie gewesen sein. Die Höhe der Niederlage und die Einstellung der Spieler, besonders in der zweiten Hälfte, lassen den Verantwortlichen eigentliche keine Wahl mehr.



"Wir müssen zurück zu den Basics."



Ob Tankulic selbst noch an eine Wende glaubt? "Es ist momentan sehr, sehr schwer da herauszukommen. Wir müssen zurück zu den Basics, die einfachsten Mittel auf dem Platz bringen. Wir müssen das auf dem Platz bringen, was in der Oberliga gefordert wird. Der eine oder andere Spieler überschätzt sich auch einfach mit der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Da müssen die Grundtugenden her. So wie einige Spieler momentan glauben, spielen zu wollen, geht es natürlich nicht so weiter. Ohne Kampf kannst du in der Liga nicht bestehen."