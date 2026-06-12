RW Ahlen holt Ex-Regionalliga-Keeper in die Westfalenliga

– Foto: David Schneller

Der 1,88 Meter große Schlussmann bringt trotz seines jungen Alters bereits bemerkenswerte Erfahrung mit. Nach seiner Ausbildung u. a. beim Hombrucher SV und dem VfL Bochum war er viele Jahre in der Regionalliga unterwegs. Der SC Paderborn 07 II, der KFC Uerdingen, die SSVg Velbert und Weiche Flensburg waren seine Stationen, bei denen er 39 Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse sammelte.

Nach der Verpflichtung Engin Yavuzaslan, Cheftrainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, ist Jovic der erste Neuzugang und ein wichtiger Baustein für den Neustart in der Westfalenliga Staffel 1. "Mit der Verpflichtung des jungen Torhüters unterstreicht Rot Weiss Ahlen zugleich seine weiterhin vorhandene Strahlkraft. Trotz des Abstiegs in die Westfalenliga hat sich ein Spieler mit Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga bewusst für den Weg an der Werse entschieden und möchte den sportlichen Neuaufbau langfristig mitgestalten", heißt es in der Pressemitteilung.

Für Yavuzaslan ist die Verpflichtung ein wichtiges Signal für den eingeschlagenen Weg: „Dass sich ein Spieler mit Jovans Vita für Rot Weiss Ahlen entscheidet, ist für uns ein wichtiges Signal. Mit 23 Jahren bringt er bereits viel Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit und besitzt gleichzeitig noch enormes Entwicklungspotenzial. In den Gesprächen hat man schnell gemerkt, dass er unseren Weg mit voller Überzeugung mitgehen möchte. Wir sind überzeugt, dass er sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Verein passt und eine wichtige Rolle beim langfristigen Neuaufbau einnehmen wird. “

Für Jovic war der Wechsel nach Ahlen nicht ausschließlich eine sportliche Entscheidung. Gemeinsam mit seiner Familie möchte der 23-Jährige künftig einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Vor Kurzem wurde er Vater und möchte Familie und Fußball künftig noch besser miteinander verbinden. Gleichzeitig haben ihn die Gespräche mit den Verantwortlichen sowie die Perspektive des Vereins überzeugt: „Die vergangenen Wochen waren für mich persönlich sehr besonders, weil wir Nachwuchs bekommen haben. Dadurch verändern sich natürlich auch Prioritäten. Ich wollte weiterhin ambitioniert Fußball spielen und gleichzeitig mehr Zeit für meine Familie haben. Rot Weiss Ahlen hat mir einen klaren Plan aufgezeigt und mich in den Gesprächen überzeugt. Trotz des Abstiegs spürt man, dass hier etwas entstehen soll. Ich freue mich darauf, Teil dieses Neuaufbaus zu sein und meinen Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu leisten."