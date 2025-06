RW Ahlen holt ein Talent vom Bezirksliga 8-Meister VfL Kamen zurück

Erik Heidbrink trug bereits in der Jugend von RW Ahlen, bevor er seine Seniorenlaufbahn als Leistungsträger beim damaligen Landesligisten SV Herbern startete. Nach zwei Jahren beim ambitionierten VfL Kamen, mit dem letztlich der angepeilte Aufstieg in die Landesliga gelang, wagt er nun den großen Schritt in das westfälische Amateuroberhaus.