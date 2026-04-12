RW Ahlen feiert dritten Sieg in Folge dank Di Vinti und Gllogjani von Softik Miller · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Softik Miller

Der dritte Sieg in Folge gelang RW Ahlen im Heimspiel gegen Türkspor Dortmund. Dabei lieferten sich die Mannschaften einen intensiven Schlagabtausch mit vielen guten Strafraumsituationen, welches Ahlen am Ende durch die Tore von Di Vinti und Gllogjani für sich entscheiden konnte.



Never Changing a winning Team





Marcel Stöppel nahm keine Veränderungen vor und schickte die gleiche Elf ins Rennen, wie schon beim Sieg gegen Finnentrop. Der aus der gelb Sperre kommende Binyamin nahm erst nur auf der Bank Platz.



Gutes temporeiches Spiel





Die Gäste aus Dortmund legten gut los, erspielten sich einige aussichtsreiche Situationen vor dem Tor, hatten aber auch Probleme in der Rückwärtsbewegung, der Restverteidigung und vernachlässigten auch das eine oder andere Mal ihre Defensive bei ihrer risikoreichen Spielweise. Offensiv eingestellt hatte Türkspor bei einem temporeichen Schlagabtausch einige gute Möglichkeiten um das frühe 1:0 durch Di Vinti auszugleichen.



Formstarker Di Vinti sorgt für das 1:0



In Führung gingen die Rot-Weißen, der bockstarke Di Vinti, nach seinem Muskelfaserriss und Comeback in sensationeller Form erkämpfte sich nach eigenem Ballverlust die Kugel wieder zurück, ließ mehrere Gegenspieler stehen und vernaschte auch Isik, als er die Kugel flach und platziert am gegnerischen Keeper vorbei spitzelte.



Für die Zuschauer war es ein hoch amüsantes, intensives und chancenreiches Spiel. In jeder Minute des Spiels hatte man das Gefühl, dass etwas vor den Toren passieren konnte. Beide Mannschaften hatten spielerisch ihre Qualitäten am Ball und spielten nicht gerade wie zwei Teams, die mitten im Abstiegskampf stecken. "Riesenkompliment an Türkspor, was sie Woche für Woche auf dem Platz zaubern. Trotz zahlreicher Abgänge hat die Truppe ordentlich Charakter bewiesen, wie sie das Woche für Woche weiter durchziehen" sah auch Stöppel einen starken Gegner im Wersestadion.



Di Vinti und Gllogjani verpassen die mögliche Entscheidung



Das Heimteam hatte kurz vor dem Pausentee noch zwei dicke Gelegenheiten, um mit einem 2:0 in die Halbzeit zu gehen. Erst rettete Isik mit einem starken Reflex gegen Di Vinti, dann scheitert Gllogjani nach einem Zuspiel von Holthaus, als Türkspor bei einem schnellen Einwurf von Hornbruch gepennt hatte.



Zahlreiche Möglichkeiten zum 3:0 blieben liegen



Mit Beginn des zweiten Durchgangs war Ahlen etwas aktiver, wobei Türkspor mit jedem Angriff weiterhin Torgefahr ausstrahlen konnte. Gllogjani sorgte nach Vorarbeit von Di Vinti für das wichtige 2:0. Im weiteren Verlauf verpassten es die Hausherren einer ihrer zahlreichen Kontermöglichkeiten sauber zu Ende zu bringen. Das 3:0 lag dabei mehrfach in der Luft, fiel jedoch aus Ahlener Sicht nicht. Binyamin schoss nur Isik an(66.). Auf der anderen Seite reagierte Van Ingen stark gegen Khattari. Die Mannschaft von Marcel Stöppel legte eine guten Leistung an den Tag.



Gelb/Rote Karte für Ahlen. Schlussphase in Unterzahl.



Der Gegner sammelte mit dem Platzverweis für Krieg neue Kräfte und drehte nochmal richtig auf. Krieg ließ sich zu viel Zeit beim Wechsel und bekam dann wegen Zeitspiel die Gelb/Rote Karte, weil er anschließend den längeren Weg beim Abgang gehen wollte, anstatt den kurzen. Akman auf Zuspiel von Sezer Toy erzielte den späten Anschlusstreffer. "Die Gelb/Rote Karte hat das Spiel nochmal zum Kippen gebracht. Für mich eine mehr als merkwürdige Gelb/Rote Karte. Wir hätten aber viel eher und früher das Spiel entscheiden können"trauerte der Coach die vergebenen Chancen hinterher.



Das Zittern ging nun richtig los. Viele lange Bälle segelten in die Box. Van Ingen war da, wenn er gebraucht wurde und hielt mit einigen Paraden seine Mannschaft im Spiel. Bruno Soares war für die langen Dinger zuständig, hatte die Lufthoheit und pflückte die Bälle gekonnt runter.



7 Minuten Nachspielzeit sorgen nicht für das K.O



Hinten arbeitete die Mannschaft gut gegen den Ball, mussten eine siebenminütige Nachspielzeit sowie mehrere Standards der Gäste überstehen, hielten aber bis zum Schlusspfiff durch und brachten als Einheit die wichtigen drei Punkte über die Zeit. Binyamin hatte bei einer Kontersituation das 3:1 auf dem Fuß, fand mit Isik seinen Meister im 1 gegen 1. Am Ende gab es kein halten mehr, den der Jubel nach dem dritten Sieg in Folge war groß. "Türkspor ist angelaufen und angelaufen, hatte einen Angriff nach dem anderen auf unser Tor. Es hätte uns aber gutgetan, wenn wir einen unserer Kontersituationen genutzt hätten. So kann am Ende immer noch ein Ball durchrutschen und dann stehen wir da wie die doofen. Ich bin überaus glücklich über den Sieg und unfassbar stolz auf den Auftritt meiner Mannschaft" so der Coach abschließend.



Tumulte nach Spielende vor der Türkspor Dortmund Kabine



Überschattet wurde der Sieg nach Spielende durch Ausschreitungen vor der Türkspor Dortmund Kabine, in der Spieler von Türkspor und Fans von RW Ahlen aneinander geraten sind. Gero Stroemer, der die Pressekonferenzen leitet, entschuldigte sich anschließend im Namen des Vereins. "Es sind Spieler von Türkspor Dortmund angegriffen worden. Ich möchte mich im Namen des Vereins dafür entschuldigen. Das sind nicht die Werte die unser Verein vermittelt". Die Polizei musste ausrücken und kam mit vier Einsatzwagen, um die Sicherheit der Türkspor Spieler beim Gang aus den Kabinen zu gewährleisten.



Der Trainer von Türkspor Dortmund sah das Spiel wie folgt: "Spielerisch war es für uns eine bittere Niederlage, weil wir uns viele gute Möglichkeiten herausgespielt haben und uns trotzdem nicht belohnen konnten."