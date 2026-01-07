RW Ahlen: Diesen Bezirksliga-Trainer holt Neu-Coach Stöppel zu sich

Neue Trainer bringen gerne einen eigenen Co-Trainer mit. So läuft es wohl auch bei Oberligist Rot Weiss Ahlen. Bezirksligist Concordia Albachten ist an die lokale Presse herangetreten, dass ein neuer Chefcoach benötigt wird. Denn Trainer Marco Weitz hat sich nach nur einem halben Jahr verabschiedet und wird ab sofort als Co-Trainer an der Seite von Ahlens Neu-Coach Marcel Stöppel tätig sein. Dies gab Albachtens Sportlicher Leiter Souly Jassab gegenüber dem Portal "heimspiel-online.de" bekannt.
Die offizielle Bestätigung des Oberligisten steht noch aus. Ahlens Sportvorstand Dennis Kocker sagt gegenüber FuPa Westfalen: "Richtig ist, das Marcel Stöppel ihn uns vorgeschlagen hat, dass er ihn gerne zur Unterstützung haben möchte und wir sind da derzeit in guten Gesprächen."
Der 43-jährige Weitz hatte vor seiner Zeit in Albachten bereits mehrere Stationen im Münsterland. SV Heek, BSV Roxel, VfL Ramsdorf und SV Gescher sind zu nennen. Landesliga in Roxel war bislang sein klassenhöchster Verein.
Aktuell ist in Ahlen auch noch Seyhan Adigüzel als Co-Trainer angestellt. Der 29-Jährige hatte im November bei den Wersekickern angeheuert, als damals René Lewejohann als neuer Chefcoach vorgestellt wurde.
Angemerkt sei, dass Stöppel auch in Hiltrup ein breites Trainer-Team mit zwei Co-Trainern als Unterstützung hatte. Mike Scollie und Ahmed Ali haben interimsweise beim Ligarivalen übernommen.