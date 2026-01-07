RW Ahlen: Diesen Bezirksliga-Trainer holt Neu-Coach Stöppel zu sich

Neue Trainer bringen gerne einen eigenen Co-Trainer mit. So läuft es wohl auch bei Oberligist Rot Weiss Ahlen. Bezirksligist Concordia Albachten ist an die lokale Presse herangetreten, dass ein neuer Chefcoach benötigt wird. Denn Trainer Marco Weitz hat sich nach nur einem halben Jahr verabschiedet und wird ab sofort als Co-Trainer an der Seite von Ahlens Neu-Coach Marcel Stöppel tätig sein. Dies gab Albachtens Sportlicher Leiter Souly Jassab gegenüber dem Portal "heimspiel-online.de" bekannt.

Die offizielle Bestätigung des Oberligisten steht noch aus. Ahlens Sportvorstand Dennis Kocker sagt gegenüber FuPa Westfalen: "Richtig ist, das Marcel Stöppel ihn uns vorgeschlagen hat, dass er ihn gerne zur Unterstützung haben möchte und wir sind da derzeit in guten Gesprächen."