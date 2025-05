RW Ahlen bindet Murat Keskinkilic für ein weiteres Jahr

Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt auch in der Saison 2025/2026 Teil des Oberliga-Kaders.



Nach seiner Rückkehr im Sommer 2024 vom BSV Schüren, wo er leihweise Spielpraxis sammeln konnte, etablierte sich Keskinkilic schnell als fester Bestandteil des Ahlener Mittelfelds. In der laufenden Spielzeit kam der Linksfuß bereits auf 20 Einsätze in der Oberliga Westfalen.