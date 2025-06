RW Ahlen bestreitet Trainingslager in Taiwan - straffes Juli-Programm

Vom 23. Juli bis 2. August fliegt Oberligist Rot Weiss Ahlen nach Taiwan, um am "International Taichung Meteorite Cup 2025" teilzunehmen. Die Einladung haben die Wersekicker einerseits den Ur-Dortmundern Kevin Großkreutz und Marco Reus zu verdanken, die einst in Ahlen ausgebildet wurden, und andererseits den Kontakten in die Influencer-Szene. Kürzlich gab RWA bekannt, dass das erste internationale Creator-Turnier Europas Mitte Juli im Wersestadion veranstaltet wird - mit Social-Media-Fußballstars aus Deutschland, Italien, England und den Niederlanden.