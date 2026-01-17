RW Ahlen bestätigt Weitz-Verpflichtung - Adigüzel verlässt den Verein

(v.l.:) Marcel Stöppel, Marco Weitz und Luka Tankulic – Foto: David Schneller

Bezirksligist Concordia Albachten hatte seinen Coach Marco Weitz verabschiedet, da dieser beabsichtigt, bei Oberligist Rot Weiss Ahlen als Co-Trainer einzusteigen. Ganze zehn Tage hat es nun gedauert, bis Ahlen offensichtlich alle Gespräche abgeschlossen und die Ausrichtung im Trainerteam geklärt hat. So wird Weitz als Wunsch-Kandidat von Neu-Coach Marcel Stöppel wie beabsichtigt als Co-Trainer verpflichtet. Der erst gestern verkündete Winterneuzugang Marc Heider wird als spielender Co-Trainer das Trainerteam ergänzen. Der bisherige Co-Trainer Seyhan Adigüzel, der im November im Zuge der damaligen Verpflichtung von Trainer René Lewejohann gekommen war, verlässt den Verein etwas überraschend. Adigüzel hatte vor einer Woche in seiner Siegerländer Heimat zur Zusammenarbeit mit Stöppel noch verlauten lassen: „Der erste Eindruck ist sehr gut. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal richtig kennenlernen, aber er ist ein kommunikativer Typ und zwischen uns passt es auf Anhieb gut." Die Verpflichtung von Heider, der mit seiner erworbenen A-Lizenz selbst Trainerambitionen hegt, dürfte die Angelegenheit nochmal ins Wanken gebracht haben, so dass es nun zur Trennung kommt.

In der Meldung des Vereins heißt es: "Mit Marco Weitz gewinnt Rot Weiss Ahlen einen Trainer, der für akribische Arbeit, hohe Organisation und große Leidenschaft für den Fußball steht. Der 43-Jährige kommt vom Concordia Albachten an die Werse, wo er zuletzt als Cheftrainer tätig war. Zuvor sammelte Weitz umfangreiche Erfahrungen im Münsterland, unter anderem beim VfL Ramsdorf, BSV Roxel, SV Heek und beim SV Gescher. Seine bisher höchste Spielklasse als Trainer war die Landesliga. Darüber hinaus absolvierte Weitz mehrere Hospitationen, unter anderem bei der SpVgg Vreden, beim SC Spelle-Venhaus sowie bei Marco Rose während dessen Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Eine besondere Bedeutung hatte dabei eine vierwöchige Hospitation unter Marcel Stöppel, die den Wunsch entstehen ließ, eines Tages gemeinsam zu arbeiten. In Ahlen wird Weitz vor allem im Trainingsalltag, in der Spielvorbereitung sowie in der individuellen Weiterentwicklung der Spieler eine zentrale Rolle einnehmen. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb des Trainerteams ist dabei ein wesentlicher Baustein." Der Sportliche Leiter Luka Tankulic sagt: „Marco steht für eine sehr strukturierte, intensive Arbeitsweise und bringt eine enorme Leidenschaft für den Fußball mit. Er passt fachlich wie menschlich hervorragend in unser Trainerteam. Durch seine Erfahrungen als Cheftrainer, seine klare Ansprache und die enge Abstimmung mit Marcel sind wir überzeugt, dass er unsere tägliche Arbeit spürbar bereichern wird.“