RW Ahlen bestätigt Transfercoup - Ex-Profi löst Vertrag in Lotte auf

– Foto: David Schneller

Für den Abstiegskampf haben die Wersekicker den langjährigen Drittliga-Profi Marc Heider verpflichtet, der seinen Vertrag bei Regionalligist Sportfreunde Lotte aufgelöst hat. Die finale Unterschrift des 39-jährigen Routiniers unter den bis 2027 laufenden Vertrags bei RW Ahlen erfolgte am heutigen Freitagnachmittag. Nach Franco Uzelac ist Heider der zweite Ahlener Neuzugang aus Lotte.

Für die Sportfreunde, denen sich Heider 2023 anschloss, absolvierte er 81 Pflichtspiele und schoss dabei 43 Tore. 26 weitere Treffer legte er auf. Mit Lotte stieg er 2024 in die Regionalliga auf und nahm zweimal an der 1. Runde des DFB-Pokals teil. Vor seiner Lotter Zeit hatte Heider für den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga und der 3. Liga gespielt und war mit den Niedersachsen 2023 zum zweiten Mal in das Bundesliga-Unterhaus aufgestiegen. In seiner Vita stehen 54 Zweitliga- und 314 Drittliga-Partien. In der Pressemitteilung der Sportfreunde heißt es: "In offenen und sehr ehrlichen Gesprächen, auch mit Blick über die laufende Saison hinaus, hat uns Marc darüber informiert, dass ihm ein Angebot eines anderen Vereins vorliegt, welches seine sportliche und persönliche Zukunft langfristig betrifft. Vor diesem Hintergrund war für uns schnell klar, dass wir Marc auf seinem weiteren Weg nicht im Wege stehen möchten. Den daraus entstandenen Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick über die laufende Saison hinaus, konnten wir in dieser Form nicht entsprechen. Gleichzeitig haben wir vollstes Verständnis für den Wunsch nach Klarheit und Planungssicherheit. Schweren Herzens, aber vor allem voller Dankbarkeit, verabschieden wir Marc Heider daher mit dem heutigen Tage von den Sportfreunden Lotte. In zweieinhalb Jahren im blau-weißen Trikot hat „Heidi“ unsere Sportfreunde sportlich wie auch menschlich geprägt. Zudem hat Marc während seiner Zeit bei uns sowohl seine B-Lizenz als auch die A-Lizenz als Trainer erworben, auch darauf sind wir als Verein sehr stolz."

Die Lokalpresse "NOZ" erklärt, dass Lotte durch den Abgang von Heider Gehälter im fünfstelligen Bereich spart. Von den Kosten für den A-Lizenz-Lehrgang Heiders beim DFB (11.000 Euro), für die die Sportfreunde als Investition in Heiders Zukunft in Lotte aufgekommen waren, erhält der Verein die Hälfte zurück. RWA bestätigte am Freitagabend die Verpflichtung von Heider. Cheftrainer Marcel Stöppel sagt: „Marc ist für uns auf und neben dem Platz ein enorm wichtiger Baustein. Er bringt mit seiner Vita eine hervorragende Qualität mit, kennt verschiedenste Situationen aus dem Profifußball und weiß genau, was in entscheidenden Momenten gefragt ist.“