RW Ahlen angelt sich die nächsten beiden Topscorer der Oberliga

Nach Ben Binyamin (TuS Ennepetal, 20 Scorerpunkte in 31 Spielen) und Marius Müller (TuS Ennepetal, 16/24) kommen Gianluca Di Vinti (Westfalia Rhynern, 13/17) und Sergio Gucciardo (Victoria Clarholz, 25/33) an die Werse.

Der 26-jährige Gucciardo, der schon für den SV Lippstadt 08 und den VfR Aalen in der Regionalliga aufgelaufen ist, hat maßgeblichen Anteil am sicheren Klassenerhalt des TSV Victoria Clarholz. Der 25-jährige Di Vinti spielt seit fünf Jahren beim Nachbarn aus Hamm und hat sich stetig weiterentwickelt. Nach einer starken Hinrunde zog er sich im Februar einen Muskelbündelriss zu. Ein Comeback in der laufenden Spielzeit wird es nicht mehr geben.

Kürzlich gab RWA zudem die Rückkehr von Louis Krieg (20) bekannt. Der ehemalige Jugendspieler hat die ersten beiden Seniorenjahre bei der Beckumer SpVg in der Landesliga verbracht (43 Einsätze). „Louis ist ein junger Spieler aus der Region, der in seiner bisherigen Laufbahn solide Leistungen gezeigt hat. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, sich im neuen Umfeld weiterzuentwickeln und an das höhere Tempo heranzuarbeiten", so Sportvorstand Dennis Kocker.