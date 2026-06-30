RW Ahlen: 102-facher Regionalliga-Akteur kehrt nach drei Jahren zurück

– Foto: Julian Stapper

In der Spielzeit 2022/23 lief der heute 25-jährige Felix Schlüsselburg für Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West auf. Drei Jahre später wird an der Werse nur noch Westfalenliga gespielt, wofür die Verantwortlichen den Mittelfeldspieler begeistern konnten. Nach einer Saison bei Regionalligist Hessen Kassel und Oberligist RW Koblenz mit nur wenig Spielzeit hat der gebürtige Waltroper einen langfristigen Vertrag bis 2028 in Ahlen unterschrieben.

Seine fußballerische Ausbildung genoss der 25-Jährige in den renommierten Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Bereits früh gehörte er zu den vielversprechendsten Talenten seines Jahrgangs. Der ehemalige U17-Nationalspieler hat in seiner Laufbahn 102 Regionalliga-Partien für den SV Lippstadt 08, den FSV Zwickau, Ahlen und Kassel absolviert. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke soll Schlüsselburg nach dem Oberliga-Abstieg an der Werse vorangehen.

„Felix bringt ein Gesamtpaket mit, das uns enorm weiterhelfen wird. Er kennt den Verein, verfügt über eine sehr gute fußballerische Ausbildung und hat auf hohem Niveau gespielt. Vor allem aber bringt er die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Wir freuen uns sehr, dass er sich bewusst für unseren Weg entschieden hat“, sagt Engin Yavuzaslan, Trainer und Sportlicher Leiter bei RWA.