Ruwertal hat im Krisengipfel die Nase vorn

Zwei Aufträge gab Franz Meier am Samstagabend der Ansager auf der Sportanlage in Irsch seiner SG Saartal mit auf den Weg: „Unsere zweite Mannschaft hat im Vorspiel mit 5:2 gegen den FC Könen gewonnen – macht es ihr nach und gewinnt ebenso! Und: 35 Gegentore sind genug. Haltet diesmal den Laden dicht!“ Beim 2:4 (1:2) verfehlte die Elf von Trainer Peter Schuh die beiden Forderungen allerdings deutlich. Damit blieb sie im fünften Spiel in Folge ohne Dreier und hat bei nur einem Remis zuletzt geradezu desaströse 5:19-Tore kassiert. Die Vereinigten aus dem Ruwertal und Gutweiler beendeten unterdessen ihre Minusserie von drei Punkten aus acht sieglosen Partien. „Diesmal“, wusste ein sehr erleichterter Gästetrainer Bastian Jung, „haben wir es bis zum Ende durchziehen können, nachdem wir zuvor beim 1:2 gegen Wiesbaum am Ende noch zwei Gegentore kassiert hatten.“

Spielerisch lief auf beiden Seiten angesichts des vom Vorspiel, den Regenfällen und den vielen Zweikämpfen zunehmend ramponierten Platzes nicht allzu viel. Den größten Streich spielte das Geläuf Maximilian Wirkus zehn Minuten vor Schluss: Ein wohl eher als Befreiungsschlag gedachter Schuss von Fabian Eiden aus rund 35 Metern titschte unberechenbar vor dem Saartal-Schlussmann auf, der zu allem Überfluss auch noch ausrutschte und den Ball so zum vorentscheidenden 1:3 passieren lassen musste. Als Schiedsrichter Jonas Frieden nach einer allerdings wohl eher regelkonformen Grätsche von Mathis Homburg gegen Lukas Kramp Elfmeter für die Saartaler gab und der Gefoulte zum 2:3 traf, keimte nur noch einmal kurzzeitig Hoffnung bei den Hausherren auf (83.). Drei Minuten später folgte aber schon die Antwort der Ruwertaler, indem Ruben Herres am langen Pfosten lauernd aus kurzer Distanz nach Ecke von Steve Kirchen per Kopf den 2:4-Endstand markierte (86.).

Mit einer genialen Einzelleistung brachte Niklas Pauly die Gastgeber nach einer Viertelstunde noch in Führung: Von rechts zog der 20-jährige Mittelfeldspieler nach innen, düpierte dabei mehrere Ruwertaler und traf dann auch noch platziert ins linke obere Eck.

Es war der Schlusspunkt unter eine Partie, in der aus Sicht der Spielgemeinschaft aus Irsch, Schoden, Ockfen und Trassem nicht alles schlecht war. „Nach dem enttäuschenden Derby-Auftritt am Sonntag zuvor beim 1:5 in Tawern wollten wir diesmal 100 Prozent Einstellung auf dem Platz lassen. Zumindest das ist uns gelungen“, meinte Fabian Müller. Doch auch der wegen Fußbeschwerden in der Pause für Dominik Lorth ausgewechselte Kapitän wusste: „Wir haben zu einfache Treffer kassiert.“

Statement von Ruwertals Coach Bastian Jung

Bei Bastian Jung und den Ruwertalern vergrößerten sich die Sorgen – auch, weil Führungsspieler André Thielen bereits nach 19 Minuten mit Kniebeschwerden raus musste. Ums Haar wäre Kramp wenig später das 2:0 gelungen: Alleine auf Jordan Nkamgove zusteuernd, scheiterte der Saartal-Goalgetter aber am guten Ruwertaler Schlussmann (20.). Und noch einmal Kramp: Ein Geniestreich des Filous verfehlte das Ziel nur knapp, als er es fast ansatzlos aus etwa 40 Metern probiert hatte und dabei den (zu) weit vor dem Tor stehenden Keeper fast überrascht hätte (27.).

Nur mühsam fanden die Ruwertaler in die Partie, waren dann aber zwei Mal hellwach. Nach einem klugen Pass von Fynn Martin nahm Eiden das Spielgerät auf und verwertete cool zum Ausgleich (37.). Nur vier Minuten später war das Spiel gedreht. Nach einem lang in Richtung des zweiten Pfostens gezogenen Freistoß von Eiden köpfte der für Thielen eingewechselte Spieler-Co-Trainer Andreas Steffen gekonnt zum 1:2 ein.

Ehe in den letzten zehn Minuten noch gleich drei weitere Tore fielen, vergaben zunächst Lorth (per Lupfer, 57.) und Tobias Baier (per Kopf, 58.) sowie Nicolas Jakob mit einem 25-Meter-Freistoß (62.). Auf der Gegenseite verdaddelten die Ruwertaler gleich mehrere Konterchancen allzu leichtfertig.

Zugutehalten muss man den Saartalern, dass sie selbst nach dem 2:4 nicht aufgaben und durch Jonas Remagen (90.+2) und Lukas Kramp (90.+6) noch zwei Mal aus nur wenigen Metern einen weiteren Treffer für ihre Mannschaft verpassten.

Während seine Elf den langersehnten fünften Saisonsieg mit den mitgereisten Zuschauern stürmisch feierte, sprach Coach Jung von einem verdienten Sieg – „gerade aufgrund der zweiten Hälfte, als wir einen der Konter hätten erfolgreich abschließen und bereits früher hätten treffen müssen“.

Allzu große Erwartungen will er für die nächsten Wochen aber nicht schüren: „Wir haben noch acht bis zehn Langzeitverletzte. Aktuell sind wir froh, dass uns immer wieder Jungs aus der zweiten Mannschaft (Kreisliga B 10, d. Red.) unterstützen.“ Einer davon war am Samstag der mittlerweile 42-jährige, frühere Rheinlandligaspieler Hans Schulz. Auch er half am Ende als Mitglied eines leidenschaftlich verteidigenden Teams mit, den Dreier über die Zeit zu bringen.

SG Saartal-Irsch – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥2:4 (1:2)

Saartal: Maximilian Wirkus - Niklas Pauly, Lennard Wagner, Lukas Kramp, Julian Lederer (74. Jonas Remagen), Fabian Müller (46. Dominik Lorth), Nicolas Jakob, Julian Thielen (85. Valentin Verbeek), Felix Guckeisen, Tobias Baier.

Ruwertal/Gutweiler: Jordan Houedji Nkamgove - Karsten Willems, Ruben Herres, Nils Lehnert, Mathis Homburg, Pascal Neumann, Fynn Martin (62. Steve Kirchen), Fabian Eiden (90.+5 Nils Stöckel), Niklas Kirsten, André Thielen (19. Andreas Steffen, 85. Hans Schulz), Jonas Jung (74. Jannik Müller).

Schiedsrichter: Jonas Frieden (Gillenbeuren) / Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Niklas Pauly (15.), 1:1 Fabian Eiden (37.), 1:2 Andreas Steffen (41.), 1:3 Fabian Eiden (80.), 2:3 Lukas Kramp (83. Foulelfmeter), 2:4 Ruben Herres (86.)