Rutscht Türkspor Dortmund nächste Woche auf einen Abstiegsplatz?

– Foto: Hardy Krebs

Wie die Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet, tagt in der kommenden Woche der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW), um wegen des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzfahrens von Türkspor Dortmund eine Entscheidung zu treffen. Dies kann nach den Regularien nur bedeuten, dass die 1. Mannschaft in der Oberliga Westfalen neun Punkte abgezogen bekommt und damit auf einen Abstiegsplatz abrutscht.

Grundlage ist § 52 der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbands (SpO/WDFV). Dort heißt es in Absatz 7 wie folgt:

"Beantragt ein Verein selbst die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen sich, wird auf Antrag eines Gläubigers gegen einen Verein im Zeitraum vom 1.7. eines Jahres bis einschließlich des letzten Spieltags einer Spielzeit rechtskräftig ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt oder zeigt der Verein seine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung während der Rechtshängigkeit einer Restrukturierungssache nach dem Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) beim Restrukturierungsgericht an, so werden der klassen-höchsten Mannschaft mit Stellung des eigenen Antrags des Vereins auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, sonst mit Rechtskraft des Beschlusses des Insolvenzgerichts bzw. mit der Anzeige der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung beim Restrukturierungsgericht, neun Gewinnpunkte im Herrenspielbetrieb mit sofortiger Wirkung aberkannt. Die Entscheidung über den Punktabzug trifft der für die jeweilige Spielklasse zuständige Ausschuss. Sie ist endgültig."