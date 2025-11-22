Rutschpartie ohne Rücksicht

Das hier unter diesen Bedingungen gespielt werden sollte, war eine sehr grenzwertige Entscheidung. Eine kontrollierte Bewegung innerhalb des Wettkampfbetriebs war hier auf Grund der Eisglätte der Spielfläche mehrfach nie gegeben, was bereits in der Erwärmung offensichtlich war.
Ein neutraler Schiedsrichter hätte, wie an anderer Stelle nahezu zeitgleich in anderen Altersklassen, nie abgepfiffen. Zu Recht. Unabhängig vom Ergebnis ist hier zu Glück nichts schlimmeres geschehen. Mit der Gesundheit junger Kinder sollte nie „gespielt“ werden. Ob bei diesem Bedingungen auf eine „Schiedsrichtertätigkeit“ außerhalb (der leider üblichen) Trainerbänke stattfindet, sollte hier auch deutlich überdacht werden.
Trotz allem sollten sich hier die Verantwortlichen normalerweise hinterfragen, ob dies im Sinne des Sports war?!
Bleibt zu hoffen, dass nachfolgende Mannschaften an diesem Wochenende auf dieser Spielstätte (und generell) hier keine Unfälle erleiden müssen. Hierfür benötigt es das Fingerspitzengefühl der Trainer als auch der Vereinsvertreter.
Auf Grund der vorherrschenden Wetterbedingungen sollte diese Leichtsinnigkeit kein zweites Mal in Kauf genommen werden…denn am Ende gibt es ansonsten nur Verlierer.