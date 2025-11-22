Rutschpartie ohne Rücksicht

Das hier unter diesen Bedingungen gespielt werden sollte, war eine sehr grenzwertige Entscheidung. Eine kontrollierte Bewegung innerhalb des Wettkampfbetriebs war hier auf Grund der Eisglätte der Spielfläche mehrfach nie gegeben, was bereits in der Erwärmung offensichtlich war.

Ein neutraler Schiedsrichter hätte, wie an anderer Stelle nahezu zeitgleich in anderen Altersklassen, nie abgepfiffen. Zu Recht. Unabhängig vom Ergebnis ist hier zu Glück nichts schlimmeres geschehen. Mit der Gesundheit junger Kinder sollte nie „gespielt“ werden. Ob bei diesem Bedingungen auf eine „Schiedsrichtertätigkeit“ außerhalb (der leider üblichen) Trainerbänke stattfindet, sollte hier auch deutlich überdacht werden.