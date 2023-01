Rutschiger Kunstrasen: SGE-Test zur Pause beendet Die Partie des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau gegen den TuS Xanten wird abgebrochen, um kein Risiko einzugehen.

Das erste Testspiel des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau war am Sonntag schon nach nur 45 Minuten vorbei. Die Heimpartie gegen den Bezirksligisten TuS Xanten wurde zur Pause bei einer 1:0-Führung der SGE abgebrochen, weil der Kunstrasen recht rutschig war und der Schiedsrichter sowie die Trainer der beiden Teams nicht das Risiko eingehen wollten, dass sich ein Spieler in der Begegnung verletzt. Jefferson Gola (16.) hatte den Treffer für den Landesligisten erzielt.

Seine Spieler standen dann doch 90 Minuten auf dem Platz. Denn für die SGE Bedburg-Hau ging es ohne Schiedsrichter und Gegner in die zweite Halbzeit. Die Mannschaft von Sebastian Kaul bestritt noch ein 45 Minuten dauerndes Spiel untereinander.

„Vielleicht wäre es besser gewesen, die Partie erst gar nicht anzupfeifen. Doch der Schiedsrichter und der Gegner hatten zunächst auch keine Bedenken, dass gespielt werden kann“, sagte Sebastian Kaul, Trainer der SGE Bedburg-Hau. Das änderte sich dann im Verlauf der ersten Halbzeit. „Es ist bei unserem Kunstrasen halt so, dass er etwas seifig ist, wenn Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen. Und dann hat man nur einen relativ sicheren Stand, wenn man auch die für diese Verhältnisse geeigneten Fußballschuhe anzieht“, sagte Kaul.

Der Landesligist ist jetzt seit zwei Wochen wieder im Training. Zwar fehlt der eine oder andere Spieler noch mit leichten Blessuren und wurde auch am Sonntag im nur 45 Minuten dauernden Test gegen Xanten geschont. Doch es gibt in Sachen Personal auch gute Nachrichten. So hat der spielende Co-Trainer Sebastian van Brakel nach seinem Innenbandriss wieder die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert.