Allgemeines
Rutschfestival in Neukirchen – alle weiteren Partien abgesagt

Nachholspiele der Gruppenliga Kassel 1

Die Nachholspiele des 15. und 13. Spieltages boten am Wochenende nur ein sportliches Highlight: Lediglich die SG Neukirchen/Röllshausen und TuSpo Mengeringhausen konnten trotz schwieriger Platzverhältnisse antreten, während die übrigen Partien witterungsbedingt abgesagt wurden.

Nichts anbrennen lassen

Neukirchen festigt als neuer Tabellendritter seine starke Position und gewann das achte Heimspiel in Serie, während Schlusslicht Mengeringhausen weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an und gingen früh in Führung, als Maximilian Koch einen Distanzschuss unter die Latte setzte. Kurz vor der Pause erhöhte Marcel Reitz per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:0, nachdem seine Mannschaft zuvor bereits mehrfach am gut reagierenden TuSpo-Ersatzkeeper Gebken gescheitert war. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Edvin Gering nach einer Freistoßflanke per Kopf für den verdienten Endstand.

Spielausfälle

Der Tabellenzwölfte Mengsberg hätte zum Derby den souveränen Spitzenreiter Schwalmstadt empfangen, doch die Platzkommission erklärte das Geläuf am Spieltag für unbespielbar. Die Neuansetzung steht noch aus.

Der SSV Sand wollte zum Jahresabschluss gegen den Tabellenvierten Edermünde punkten, doch auch hier machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Beide Teams gehen damit unverändert in die Winterpause, sofern die Spiele im neuen Jahr angesetzt werden.

