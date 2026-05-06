Rutsch-Tor und Handelfmeter besiegeln die Niederlage von Bad Heilbrunn

Auch mit meiner spektakulären Flugeinlage konnte Heilbrunns Schlussmann Alihan Uzun den Olchinger Ausgleichtreffer nicht verhindern. – Foto: Patrick Staar

Bad Heilbrunn verliert gegen Tabellenführer Olching mit 2:4. Ein kurioses Rutsch-Tor und ein umstrittener Elfmeter entschieden die Partie.

Die Heilbrunner Fußballer müssen sich noch etwas gedulden, ehe sie den Klassenerhalt in der Bezirksliga feiern können: Am Mittwochabend hielten sie im Heimspiel gegen den Tabellenführer SC Olching lange gut mit, mussten sich am Ende aber doch mit 2:4 (1:2) geschlagen geben. Trainer Walter Lang nahm die Niederlage gelassen: „Das bringt uns nicht um. Es war klar, dass wir heute nicht zwingend die entscheidenden Punkte holen müssen.“

Umstrittener Strafstoß für Olching

Dass auch eine Spitzenmannschaft wie Olching zu bezwingen ist, steht außer Frage – doch dafür muss nahezu alles passen. Genau dieses Quäntchen Glück fehlte den Heilbrunnern in den entscheidenden Momenten. So etwa in der 57. Minute: Nach einem Schussversuch von Kerem Kavuk aus rund zwölf Metern sprang Ludwig Buchmair der Ball im Grenzbereich zwischen Arm und Brust an den Körper. Schiedsrichter Paul Thiel entschied auf Handspiel, während der Heilbrunner wortreich seine Unschuld beteuerte. Die Folge: Strafstoß für Olching, den Omer Grbic eiskalt und unhaltbar zum 3:1 ins Kreuzeck jagte. Buchmair kassierte eine Gelbe Karte und eine Zeitstrafe.

4:1 fällt im Fallen

Noch viel kurioser war der Treffer zum 4:1: Olchings Florian Obermeier wollte einem Flankenball entgegenstürmen, rutschte auf dem klitschnassen Spielfeld aus und stürzte wenig elegant auf den Rasen. In dem Moment, in dem er auf dem Boden aufschlug, prallte der Ball gegen seine Schuhsohle und rollte von dort über die Torlinie. Lang: „Das passt zum Spiel – so was kannst du nicht verteidigen.“

„Klasse von Olching hat sich durchgesetzt“

Trotz solcher unglücklicher Szenen wollte der Coach nicht hadern und hob stattdessen die Leistung seiner Mannschaft hervor: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht – ich bin nicht unzufrieden.“ Sehenswert war, wie Dominik Hoch mit einem schönen Pass die ganze Olchinger Abwehr zerlegte und Max Specker freistehend zum 1:0 vollstreckte (6.). Ebenso sehenswert: der Olchinger Ausgleichstreffer durch einen direkten Freistoß von Zißelsbergern. Da konnte HSV-Schlussmann Alihan Uzun noch so spektakulär durch die Luft segeln: Er hatte keine Chance, auch nur in die Nähe des Balles zu kommen (17.). Die Effizienz der Gäste zeigte sich kurz vor der Pause, als sie die zweite Torchance zum 2:1 durch Jan Sostmann nutzten (39.). „In den entscheidenden Momenten hat sich die Klasse von Olching durchgesetzt“, stellte Lang fest. „Sie haben verdient gewonnen.“

Auch nach den unglücklichen Olchinger Treffern zum 3:1 und 4:1 gaben die Heilbrunner nicht auf. In der 75. Minute schlug Max Specker eine schöne Flanke in den Strafraum, Tobias Bauer verkürzte mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:4. Lang resümierte, dass „der Druck nach vorne etwas gefehlt hat. Aber das ist nicht erst seit heute so.“