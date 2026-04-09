Rutesheim will vorlegen, Satteldorf reist zum Kellerduell

Am 22. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, verdichtet sich die Saison in fast allen Tabellenregionen. FV Löchgau geht als Spitzenreiter mit 50 Punkten ins Wochenende, SKV Rutesheim folgt mit 47 Punkten, dahinter hat sich die SG Schorndorf mit 39 Punkten in Stellung gebracht. Zugleich kämpfen im unteren Feld mehrere Mannschaften um Luft im Abstiegskampf. Es ist ein Spieltag, an dem jeder Punkt schmerzt, fehlt oder beflügelt.
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Der SKV Rutesheim hat sich beim 1:1 bei der Sport-Union Neckarsulm spät einen wichtigen Punkt gesichert und bleibt mit 47 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter FV Löchgau. Auch wenn der ganz große Befreiungsschlag ausblieb, zeigte die Mannschaft Moral und hielt den Abstand nach oben in Reichweite. Vor eigenem Publikum ist der Anspruch nun klar: Rutesheim will den Druck auf Platz eins hochhalten.
Der TSV Heimerdingen 1910 musste zuletzt beim 1:2 gegen den TSV Ilshofen einen Rückschlag hinnehmen und steht mit 27 Punkten auf Rang neun. Das Polster nach unten ist nicht beruhigend groß, nach oben ist die Luft ebenfalls dünn. Das Hinspiel gewann Rutesheim 3:1, zudem endete Heimerdingen die Partie damals in Unterzahl. Die Ausgangslage spricht für die Gastgeber, doch Heimerdingen braucht Punkte, um nicht wieder tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen.
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Der SV Leonberg/Eltingen hat beim 1:1 gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar in dramatischer Schlussphase immerhin einen Punkt geholt und steht mit 27 Punkten auf Platz zehn. Das Ergebnis zeigt aber auch, wie eng die Lage inzwischen ist. Jeder kleine Aussetzer kann den Blick sofort wieder nach unten lenken.
Der FV Löchgau reist als Tabellenführer an und hat mit dem 4:0 gegen die TSG Öhringen ein klares Zeichen gesetzt. Mit 50 Punkten ist Löchgau derzeit das Maß der Liga und verteidigt die Spitze vor Rutesheim. Das Hinspiel endete 0:0, damals biss sich Löchgau an Leonberg/Eltingen die Zähne aus. Genau das gibt dieser Partie zusätzlichen Reiz: Der Spitzenreiter kommt mit Selbstbewusstsein, aber auch mit der Erinnerung daran, dass dieser Gegner unbequem sein kann.
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Der TSV Crailsheim verlor zuletzt bei der SpVgg Satteldorf mit 2:4 und steht mit 26 Punkten auf Rang zwölf. Die Mannschaft steckt damit in einer Lage, die keine Ruhe zulässt. Der Abstand nach unten ist vorhanden, aber keineswegs komfortabel. Ein Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten würde die Stimmung schlagartig aufhellen.
Der GSV Pleidelsheim unterlag zuletzt dem SSV Schwäbisch Hall mit 0:1 und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 14. Damit steht das Team weiter unter Druck. Das Hinspiel endete 1:1, Pleidelsheim verspielte den Sieg damals erst ganz spät. Gerade deshalb ist dieses Duell eines, in dem beide Seiten etwas nachzuholen haben. Für Crailsheim geht es um Abstand, für Pleidelsheim um das Überleben im Tabellenkeller.
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Der TSV Ilshofen kommt mit Rückenwind. Das 2:1 beim TSV Heimerdingen 1910 hat die Mannschaft auf 35 Punkte gebracht und auf Rang fünf geschoben. Ilshofen ist damit weiter in Schlagdistanz zur erweiterten Spitzengruppe und kann den starken Lauf mit einem weiteren Sieg veredeln.
Der TV Oeffingen verlor zuletzt zu Hause gegen die SG Weinstadt mit 0:1 und bleibt bei 26 Punkten auf Rang elf. Die Mannschaft muss aufpassen, nicht weiter nach hinten abzurutschen. Das Hinspiel gewann Oeffingen allerdings deutlich mit 5:2. Diese Erinnerung dürfte Ilshofen antreiben. Für die Gastgeber geht es um Revanche und Anschluss nach oben, für Oeffingen um einen Befreiungsschlag.
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Der SSV Schwäbisch Hall hat mit dem 1:0 in Pleidelsheim einen wertvollen Auswärtssieg eingefahren und steht nun bei 34 Punkten auf Platz sechs. Die Mannschaft bleibt damit in Reichweite der oberen Tabellenhälfte und kann mit einem weiteren Erfolg richtig Druck nach vorne erzeugen.
Die SG Schorndorf reist nach dem 3:1 gegen den SV Kaisersbach mit viel Selbstvertrauen an. Mit 39 Punkten ist der Aufsteiger Dritter und damit eine der Überraschungen dieser Saison. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Schorndorf, das 4:0 gewann. Doch inzwischen ist Schwäbisch Hall stabiler unterwegs. Es ist eines der spannendsten Spiele dieses Spieltags, weil beide Teams mit echtem Schwung kommen.
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Der SV Kaisersbach steht nach dem 1:3 in Schorndorf weiter bei 15 Punkten und damit auf Rang 16. Die Lage ist ernst. Die Mannschaft braucht dringend Punkte, weil der Abstand zu den rettenden oder zumindest günstigeren Plätzen nicht kleiner werden darf. Vor eigenem Publikum ist dieses Spiel deshalb von hoher Bedeutung.
Die Sport-Union Neckarsulm verpasste beim 1:1 gegen SKV Rutesheim zwar den großen Coup, hielt sich mit 32 Punkten aber auf Rang sieben. Das Hinspiel gegen Kaisersbach gewann Neckarsulm in eindrucksvoller Deutlichkeit mit 8:0. Doch solche Ergebnisse tragen in Rückspielen oft eine eigene Spannung in sich: Kaisersbach will sich wehren, Neckarsulm muss mit der Favoritenrolle umgehen.
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Die SG Weinstadt hat mit dem 1:0 beim TV Oeffingen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und steht nun bei 31 Punkten auf Rang acht. Die Mannschaft hat sich damit wieder etwas stabilisiert und darf nun sogar vorsichtig nach oben schauen, wenn der Lauf anhält.
Die TSG Öhringen musste beim Spitzenreiter FV Löchgau ein klares 0:4 hinnehmen und verlor zudem einen Spieler durch eine Rote Karte. Mit 36 Punkten steht Öhringen trotzdem auf Rang vier, doch die Mannschaft braucht nach diesem Dämpfer eine Antwort. Das Hinspiel gewann Öhringen 3:2 in einem engen und umkämpften Spiel. Auch diesmal spricht vieles für ein Duell mit offenem Ausgang, weil beide Mannschaften in unterschiedliche Richtungen etwas zu korrigieren haben.
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Die SGM Krumme Ebene am Neckar holte beim 1:1 in Leonberg/Eltingen immerhin einen Punkt, steht mit 15 Punkten aber weiter auf Rang 15. Die Mannschaft befindet sich mitten im Abstiegskampf und kann sich kaum noch längere schwache Phasen erlauben. Gerade Heimspiele gegen direkte Konkurrenten bekommen nun besonderes Gewicht.
Die SpVgg Satteldorf gewann zuletzt 4:2 gegen den TSV Crailsheim und hat sich damit auf 20 Punkte verbessert. Das Team hat sich etwas Luft verschafft, ist aber noch längst nicht aus der Gefahrenzone heraus. Das Hinspiel verlor Satteldorf zu Hause mit 1:2. Genau deshalb ist dieses Spiel so aufgeladen: Für die SGM geht es um den Anschluss, für Satteldorf um einen weiteren Schritt aus dem Keller.
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