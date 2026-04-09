Rutesheim will vorlegen, Satteldorf reist zum Kellerduell

Der SV Leonberg/Eltingen hat beim 1:1 gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar in dramatischer Schlussphase immerhin einen Punkt geholt und steht mit 27 Punkten auf Platz zehn. Das Ergebnis zeigt aber auch, wie eng die Lage inzwischen ist. Jeder kleine Aussetzer kann den Blick sofort wieder nach unten lenken. Der FV Löchgau reist als Tabellenführer an und hat mit dem 4:0 gegen die TSG Öhringen ein klares Zeichen gesetzt. Mit 50 Punkten ist Löchgau derzeit das Maß der Liga und verteidigt die Spitze vor Rutesheim. Das Hinspiel endete 0:0, damals biss sich Löchgau an Leonberg/Eltingen die Zähne aus. Genau das gibt dieser Partie zusätzlichen Reiz: Der Spitzenreiter kommt mit Selbstbewusstsein, aber auch mit der Erinnerung daran, dass dieser Gegner unbequem sein kann. ---

Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 15:30 PUSH

Der TSV Crailsheim verlor zuletzt bei der SpVgg Satteldorf mit 2:4 und steht mit 26 Punkten auf Rang zwölf. Die Mannschaft steckt damit in einer Lage, die keine Ruhe zulässt. Der Abstand nach unten ist vorhanden, aber keineswegs komfortabel. Ein Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten würde die Stimmung schlagartig aufhellen. Der GSV Pleidelsheim unterlag zuletzt dem SSV Schwäbisch Hall mit 0:1 und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 14. Damit steht das Team weiter unter Druck. Das Hinspiel endete 1:1, Pleidelsheim verspielte den Sieg damals erst ganz spät. Gerade deshalb ist dieses Duell eines, in dem beide Seiten etwas nachzuholen haben. Für Crailsheim geht es um Abstand, für Pleidelsheim um das Überleben im Tabellenkeller. ---

Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen TV Oeffingen Oeffingen 15:30 PUSH

Der TSV Ilshofen kommt mit Rückenwind. Das 2:1 beim TSV Heimerdingen 1910 hat die Mannschaft auf 35 Punkte gebracht und auf Rang fünf geschoben. Ilshofen ist damit weiter in Schlagdistanz zur erweiterten Spitzengruppe und kann den starken Lauf mit einem weiteren Sieg veredeln. Der TV Oeffingen verlor zuletzt zu Hause gegen die SG Weinstadt mit 0:1 und bleibt bei 26 Punkten auf Rang elf. Die Mannschaft muss aufpassen, nicht weiter nach hinten abzurutschen. Das Hinspiel gewann Oeffingen allerdings deutlich mit 5:2. Diese Erinnerung dürfte Ilshofen antreiben. Für die Gastgeber geht es um Revanche und Anschluss nach oben, für Oeffingen um einen Befreiungsschlag. ---

Der SSV Schwäbisch Hall hat mit dem 1:0 in Pleidelsheim einen wertvollen Auswärtssieg eingefahren und steht nun bei 34 Punkten auf Platz sechs. Die Mannschaft bleibt damit in Reichweite der oberen Tabellenhälfte und kann mit einem weiteren Erfolg richtig Druck nach vorne erzeugen. Die SG Schorndorf reist nach dem 3:1 gegen den SV Kaisersbach mit viel Selbstvertrauen an. Mit 39 Punkten ist der Aufsteiger Dritter und damit eine der Überraschungen dieser Saison. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Schorndorf, das 4:0 gewann. Doch inzwischen ist Schwäbisch Hall stabiler unterwegs. Es ist eines der spannendsten Spiele dieses Spieltags, weil beide Teams mit echtem Schwung kommen. ---

Der SV Kaisersbach steht nach dem 1:3 in Schorndorf weiter bei 15 Punkten und damit auf Rang 16. Die Lage ist ernst. Die Mannschaft braucht dringend Punkte, weil der Abstand zu den rettenden oder zumindest günstigeren Plätzen nicht kleiner werden darf. Vor eigenem Publikum ist dieses Spiel deshalb von hoher Bedeutung. Die Sport-Union Neckarsulm verpasste beim 1:1 gegen SKV Rutesheim zwar den großen Coup, hielt sich mit 32 Punkten aber auf Rang sieben. Das Hinspiel gegen Kaisersbach gewann Neckarsulm in eindrucksvoller Deutlichkeit mit 8:0. Doch solche Ergebnisse tragen in Rückspielen oft eine eigene Spannung in sich: Kaisersbach will sich wehren, Neckarsulm muss mit der Favoritenrolle umgehen. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt TSG Öhringen Öhringen 15:00 PUSH

Die SG Weinstadt hat mit dem 1:0 beim TV Oeffingen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und steht nun bei 31 Punkten auf Rang acht. Die Mannschaft hat sich damit wieder etwas stabilisiert und darf nun sogar vorsichtig nach oben schauen, wenn der Lauf anhält. Die TSG Öhringen musste beim Spitzenreiter FV Löchgau ein klares 0:4 hinnehmen und verlor zudem einen Spieler durch eine Rote Karte. Mit 36 Punkten steht Öhringen trotzdem auf Rang vier, doch die Mannschaft braucht nach diesem Dämpfer eine Antwort. Das Hinspiel gewann Öhringen 3:2 in einem engen und umkämpften Spiel. Auch diesmal spricht vieles für ein Duell mit offenem Ausgang, weil beide Mannschaften in unterschiedliche Richtungen etwas zu korrigieren haben. ---

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:30 live PUSH