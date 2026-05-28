Rutesheim vor großen Schritt, unten wächst die Angst

– Foto: Joachim Koschler

Am 29. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 verdichtet sich die Spannung noch einmal gewaltig. An der Spitze liefern sich SKV Rutesheim und FV Löchgau weiter den Zweikampf um Meisterschaft und direkten Verbandsliga-Aufstieg. Holt Rutesheim an diesem Wochenende mehr Punkte als Löchgau, könnte der Aufstieg bereits perfekt sein. Im Tabellenkeller sind SV Kaisersbach und SGM Krumme Ebene am Neckar zwar schon abgestiegen, doch wegen der unklaren Zahl an direkten Absteigern bleibt auch darüber hinaus vieles offen. Es ist ein Spieltag voller Druck, Hoffnung und Nervosität.

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach FV Löchgau FV Löchgau 15:30 PUSH

Für SV Kaisersbach ist der sportliche Abstieg bereits besiegelt, doch dieses Heimspiel bleibt von großer Bedeutung. Nach dem 1:4 gegen SKV Rutesheim will sich die Mannschaft vor eigenem Publikum noch einmal mit Haltung präsentieren. Der Gegner aber reist mit maximaler Zielstrebigkeit an: FV Löchgau gewann zuletzt trotz langer Unterzahl 1:0 bei SG Schorndorf und bleibt mit drei Punkten Rückstand hartnäckigster Verfolger von Rutesheim. Für Löchgau gibt es keine Alternative zum Sieg. Jeder Ausrutscher könnte im Titelrennen bereits entscheidend sein, zumal Rutesheim parallel das Heimspiel gegen SSV Schwäbisch Hall bestreitet. Kaisersbach kann befreiter auftreten, genau das macht diese Aufgabe für den Favoriten unangenehm. Es ist ein Spiel zwischen letzter Pflicht und letzter Hoffnung.

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Sport-Union Neckarsulm hat sich mit dem wilden 6:3 in Pleidelsheim wieder Luft verschafft und sich auf 41 Punkte verbessert. Ganz frei von Sorgen ist die Mannschaft damit aber noch nicht. Gegen SG Schorndorf wartet nun ein Gegner, der nach dem 0:1 gegen Löchgau einen Rückschlag im Rennen um Platz drei hinnehmen musste und nun dringend eine Reaktion braucht. Für Schorndorf geht es darum, die starke Saison nicht in einem schwachen Finale versanden zu lassen. Mit 50 Punkten ist der Aufsteiger weiter Dritter, aber Ilshofen sitzt nicht unerreichbar weit dahinter. Neckarsulm wiederum weiß, dass ein weiterer Sieg die Lage im unübersichtlichen Abstiegskampf deutlich entspannen würde. Das verspricht eine intensive Partie mit Druck auf beiden Seiten. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 15:30 PUSH

Der späte 1:0-Sieg in Satteldorf war für TSV Heimerdingen 1910 Gold wert. Mit 38 Punkten haben die Gastgeber ihr Polster leicht verbessert, sind aber angesichts der unklaren Abstiegsregelung noch längst nicht durch. Gegen GSV Pleidelsheim bietet sich die Chance, einen direkten Konkurrenten weiter auf Abstand zu halten und den Klassenerhalt fast einzutüten. Für Pleidelsheim wird die Lage nach dem 3:6 gegen Neckarsulm immer ernster. Die Mannschaft steht bei 28 Punkten und weiß, dass die Chancen auf den Ligaverbleib schwinden. Gerade deshalb trägt dieses Spiel fast den Charakter eines Endspiels. Heimerdingen kann sich absetzen, Pleidelsheim muss fast schon gewinnen. Mehr Kellerdruck geht kaum. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TV Oeffingen Oeffingen SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:30 live PUSH

Mit dem 5:1 in Leonberg/Eltingen hat TV Oeffingen ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft steht nun bei 41 Punkten und hat sich deutlich Luft verschafft. Ganz entspannt ist die Lage aber noch nicht, weil die Zahl der Absteiger weiter unklar bleibt. Gegen SpVgg Satteldorf bietet sich nun die große Chance, den Vorsprung auf die gefährliche Zone weiter auszubauen. Satteldorf verlor zuletzt daheim 0:1 gegen Heimerdingen und steht mit 31 Punkten weiter unter hohem Druck. Die Gäste wollen das rettende Ufer noch erreichen und brauchen dafür dringend Punkte. Für Oeffingen ist es ein Spiel, das viel Ruhe bringen kann. Für Satteldorf ist es dagegen ein Spiel gegen die eigene Angst. ---

TSG Öhringen hat mit dem 3:0 bei Krumme Ebene seine Position im oberen Mittelfeld gefestigt und steht nun bei 44 Punkten. Der Aufsteiger spielt weiterhin eine bemerkenswert stabile Saison und kann mit einem weiteren Sieg noch einmal an die Spitzengruppe heranrücken. Zuhause gegen SV Leonberg/Eltingen wartet allerdings ein Gegner, der nach dem 1:5 gegen Oeffingen auf Wiedergutmachung aus ist. Leonberg/Eltingen steht ebenfalls bei 41 Punkten und will verhindern, dass ein bis dahin starkes Jahr von einer unsauberen Schlussphase getrübt wird. Beide Teams haben ein gutes Polster, aber keine endgültige Sicherheit. Deshalb könnte aus diesem Duell mehr Spannung erwachsen, als es der reine Tabellenblick zunächst vermuten lässt. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 15:30 PUSH

Für SG Weinstadt war das 1:2 in Crailsheim ein Dämpfer, der den Abstand nach unten wieder spürbar hielt. Mit 37 Punkten sind die Gastgeber noch nicht in völliger Ruhe angekommen. Das Heimspiel gegen die bereits abgestiegene SGM Krumme Ebene am Neckar ist deshalb eine große Gelegenheit, einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Krumme Ebene verlor zuletzt 0:3 gegen Öhringen und kann tabellarisch nichts mehr retten. Gerade darin liegt jedoch eine gewisse Unberechenbarkeit. Weinstadt muss die Favoritenrolle annehmen und das Spiel mit aller Konsequenz auf Sieg stellen. Denn ein weiterer Fehltritt würde den Druck vor dem letzten Spieltag unnötig hochhalten. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen TSV Crailsheim Crailsheim 15:30 PUSH

TSV Ilshofen holte beim 2:2 in Schwäbisch Hall immerhin noch einen Punkt und bleibt mit 46 Zählern Vierter. Gegen TSV Crailsheim geht es nun darum, die gute Position im oberen Feld zu verteidigen und den Abstand auf die Verfolger nicht kleiner werden zu lassen. Ein Heimsieg würde die starke Saison weiter untermauern. Crailsheim reist nach dem 2:1 gegen Weinstadt mit Rückenwind an und hat sich auf 39 Punkte verbessert. Damit ist die Lage freundlicher geworden, aber noch nicht sorgenfrei. Gerade deshalb ist dieses Derby von besonderer Brisanz. Ilshofen will oben bleiben, Crailsheim nach unten nicht mehr zittern. Es ist ein Spiel mit viel regionaler und tabellarischer Spannung. ---

Für SKV Rutesheim ist die Lage glasklar. Nach dem 4:1 in Kaisersbach führt der Tabellenführer mit 66 Punkten weiter vor Löchgau. Holt Rutesheim an diesem Spieltag mehr Punkte als der Konkurrent, wäre der direkte Aufstieg perfekt. Der Druck ist also groß, aber zugleich ist die Ausgangslage glänzend. SSV Schwäbisch Hall verspielte zuletzt beim 2:2 gegen Ilshofen in der Nachspielzeit den Sieg und steht nun bei 39 Punkten. Die Gäste brauchen weiter Zählbares, um sich endgültig aus allen unangenehmen Rechnungen zu lösen. Für Rutesheim ist es das womöglich entscheidende Spiel der Saison. Für Schwäbisch Hall ist es eine Prüfung gegen einen Gegner, der vor dem ganz großen Schritt steht.