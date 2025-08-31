Rutesheim und Öhringen bleiben ungeschlagen, Schorndorf siegt 4:2

Ein bitterer Nachmittag für Pleidelsheim: Gegen abgezockte Ilshofener setzte es eine deutliche Niederlage. Cedrik Krämer eröffnete den Torreigen in der 42. Minute. Nach der Pause legte Ilshofen in Person von Tim Richter (61.), Maximilian Krieger (69.) und Lars Fischer (72.) nach, ehe Robin Slawig in der 84. Minute den Ehrentreffer für Pleidelsheim erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Cedrik Krämer in der 88. Minute. Während Ilshofen mit diesem Auswärtserfolg im Mittelfeld Anschluss hält, wartet Pleidelsheim weiterhin auf den ersten Punkt. ---

Der SV Leonberg/Eltingen bestätigte seine starke Form mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Kaisersbach. Ennio Ohmes stellte in der 10. Minute die Weichen früh auf Sieg, bevor Sandro Seeber (22.) und Pascal Nufer (29.) den Vorsprung komfortabel ausbauten. Nach dem Anschlusstreffer durch Kevin Mbuta in der 55. Minute keimte bei Kaisersbach kurz Hoffnung auf, doch Seeber machte mit seinem zweiten Treffer in der 84. Minute alles klar. Leonberg/Eltingen bleibt damit im oberen Tabellendrittel, während Kaisersbach weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss. ---

Vor 285 Zuschauern in Neckarsulm begann die Partie mit einem Blitzstart der Gäste. Volkan Demir traf in der 14. Minute zur frühen Führung und legte in der 52. Minute nach. Die Gastgeber kämpften sich zurück und verkürzten in der 78. Minute durch Fatlum Maliqi, doch am Ende blieb es beim knappen Auswärtssieg der Öhringer.. ---

In Löchgau erlebten 150 Zuschauer ein Offensivspektakel. Zwar gingen die Gäste bereits in der 4. Minute durch Louis Hermann in Führung, doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Christian Stagel-Alberto glich in der 18. Minute aus, bevor Danny Marosevic in der 52. Minute per Foulelfmeter die Partie drehte. Ivanilson Guerra Matias erhöhte in der 75. Minute, ehe Medin Bulic in der 81. Minute den deutlichen Heimsieg perfekt machte. ---

Rutesheim bleibt das Maß der Dinge. Bereits in der 5. Minute brachte Markus Wellert die Gäste in Führung. Flavio Heiler legte in der 35. Minute nach und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Mit diesem dritten Sieg im dritten Spiel festigt der SKV seine Spitzenposition eindrucksvoll. ---

In einer umkämpften Partie, die lange torlos blieb, hatten die Gäste aus Schwäbisch Hall das bessere Ende für sich. Dennis Koch erzielte in der 76. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte seinem Team damit die drei Punkte. ---