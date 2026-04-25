Rutesheim setzt sich ab, Löchgau stolpert in Satteldorf Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 24. Spieltags von Timo Babic · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Am 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 haben drei Spiele die Statik der Tabelle spürbar verändert. SKV Rutesheim nutzt den direkten Vergleich gegen TSG Öhringen und übernimmt mit 56 Punkten die Spitze, während FV Löchgau in Satteldorf einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen muss. Dahinter meldet sich TSV Ilshofen mit einem klaren Heimsieg eindrucksvoll im Rennen um die oberen Plätze zurück. Es war ein Spieltag, der an der Spitze Klarheit schuf und zugleich neuen Druck in das enge Mittelfeld brachte.

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Vor 211 Zuschauern entwickelte sich eine Machtdemonstration der Hausherren, die den Gast förmlich überrannten. Der TSV Crailsheim agierte mit einer Spielfreude und Entschlossenheit, die der Sport-Union Neckarsulm von Beginn an den Atem nahm. Besonders ein Akteur der Heimmannschaft drückte der Begegnung seinen Stempel auf und avancierte zum Albtraum der gegnerischen Defensive. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Den ersten Treffer der Partie erzielte Maurice Schmiedt in der 4. Minute zur 1:0-Führung. Crailsheim blieb hungrig und legte prompt nach: Jan Hübsch erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Die Gegenwehr der Neckarsulmer wirkte bereits zu diesem Zeitpunkt gebrochen. Kurz vor der Halbzeitpause schlug der Torjäger erneut zu: Maurice Schmiedt traf in der 40. Minute zum 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. In der 59. Minute markierte Maurice Schmiedt mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:0. Den emotionalen Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte schließlich Daniele Hüttl, der in der 87. Minute zum 5:0-Endstand traf.

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Für SpVgg Satteldorf war dieses 1:0 weit mehr als nur ein Heimsieg. Gegen den bis dahin führenden FV Löchgau setzte die Mannschaft ein mutiges Zeichen und verschaffte sich mit nun 27 Punkten Luft im unteren Tabellendrittel. Während Löchgau mit einem Erfolg die Spitzenposition hätte festigen können, wurde die Partie zu einem Rückschlag im falschen Moment. FV Löchgau bleibt trotz der Niederlage mit 53 Punkten Zweiter, muss den Platz an der Sonne aber an SKV Rutesheim abgeben. Für Satteldorf ist der Sieg ein Signal von Wucht, weil Punkte gegen Spitzenteams in dieser Phase doppelt zählen. Für Löchgau ist es dagegen ein Nachmittag, der schmerzt, weil im Titelrennen kaum Spielraum für Ausrutscher bleibt. ---

TSV Ilshofen hat mit dem 5:1 gegen SG Weinstadt ein kraftvolles Ausrufezeichen gesetzt. Mit nun 42 Punkten rückt die Mannschaft bis auf Rang vier vor und schließt zur SG Schorndorf auf. Gerade in einem dicht gestaffelten oberen Mittelfeld war dieser deutliche Heimsieg ein Statement – sachlich in der Wirkung, aber emotional von großer Tragweite. Für SG Weinstadt ist die Niederlage ein schwerer Rückschlag. Die Mannschaft bleibt bei 34 Punkten und rutscht im Mittelfeld weiter in eine Zone, in der der Blick nach unten unangenehm wird. Ilshofen dagegen hat gezeigt, wie schnell sich eine Saison mit einem überzeugenden Auftritt wieder öffnen kann. Dieses Ergebnis trägt Gewicht. ---

SKV Rutesheim hat das getan, was Aufstiegskandidaten in entscheidenden Wochen tun müssen: gewinnen, klar bleiben, Druck erzeugen. Das 2:0 gegen TSG Öhringen hebt die Mannschaft auf 56 Punkte und damit an die Tabellenspitze. Nach dem Patzer von FV Löchgau war dieser Heimsieg Gold wert und verleiht dem Titelrennen nun eine neue, scharfe Kontur. Für TSG Öhringen ist die Niederlage doppelt bitter. Der Aufsteiger bleibt bei 37 Punkten und verliert nicht nur das Spiel, sondern auch den Anschluss an die vorderen Plätze. Rutesheim wirkt dagegen im richtigen Moment stabil und entschlossen. Die Tabellenführung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Spieltags, den die Mannschaft mit aller Konsequenz für sich genutzt hat. ---

Der SSV Schwäbisch Hall reist mit Rückenwind an. Das 3:0 bei Sport-Union Neckarsulm war ein klares Signal, mit 37 Punkten steht das Team auf Rang sechs. TSV Heimerdingen 1910 gewann seinerseits 2:1 gegen SV Kaisersbach und hat sich auf 30 Punkte verbessert. Der Abstand nach unten bleibt aber heikel, also ist Entspannung für die Gastgeber noch nicht in Sicht. Das Hinspiel endete 2:2. Genau das zeigt, dass Heimerdingen für Schwäbisch Hall kein angenehmer Gegner sein muss. Die Gäste wollen ihre starke Form bestätigen und den Blick weiter nach oben richten. Heimerdingen dagegen braucht jeden Zähler, um sich nicht wieder tiefer in den Sog des Tabellenkellers ziehen zu lassen. ---

Für die SGM Krumme Ebene am Neckar wird die Lage immer ernster. Die 1:2-Niederlage in Pleidelsheim hat den Tabellen-15. bei 15 Punkten belassen. Nun wartet mit der SG Schorndorf ein Gegner aus dem oberen Drittel. Der Aufsteiger ist trotz des 0:1 gegen TSV Crailsheim weiter Dritter und will sich im Verfolgerfeld behaupten. Das Hinspiel gewann Schorndorf mit 2:1. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade für Mannschaften im Tabellenkeller werden Heimspiele zu Endspielen. Krumme Ebene braucht dringend ein Erfolgserlebnis, während Schorndorf nach dem jüngsten Rückschlag sofort wieder Stabilität zeigen muss. Es ist ein Duell mit ungleichem Druck, aber hoher Wucht auf beiden Seiten. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach TV Oeffingen Oeffingen 15:00 PUSH

SV Kaisersbach steht mit 15 Punkten auf Rang 16 und hat nach dem 1:2 in Heimerdingen den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Aufgabe bleibt brutal: Jeder Spieltag wird schwerer. Der TV Oeffingen reist nach dem deutlichen 0:4 gegen SKV Rutesheim an und will als Tabellenzwölfter mit 26 Punkten Abstand zu den gefährdeten Zonen halten. Das Hinspiel gewann Oeffingen klar mit 4:1. Für Kaisersbach ist das Heimspiel deshalb auch eine Frage der Widerstandskraft. Die Gastgeber brauchen Punkte, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Oeffingen wiederum weiß, dass diese Partien oft unangenehm werden, gerade wenn der Gegner schon mit dem Rücken zur Wand steht. ---